L'impressionnante vidéo d'un chauffeur qui heurte plusieurs Gilets jaunes à Montpellier

Dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes, un automobiliste a multiplié les manœuvres brutales en direction de manifestants positionnés autour d'un rond-point, dans la ville de Montpellier. Deux personnes ont été blessées.

La scène s'est déroulée à Montpellier, dans la soirée du 24 novembre, deuxième journée marquante de la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes. Visiblement à bout de nerfs, un chauffeur a multiplié les manœuvres brusques en direction des personnes positionnées autour du rond-point du «Grand M».

Deux hommes, âgés respectivement de 45 et de 60 ans, ont été blessés et rapidement pris en charge par les secours. Selon les informations des sapeurs-pompiers de l'Hérault relayées par France Info, l'un souffre d'une fracture au tibia, l'autre de la main. Trois ambulances, deux infirmiers et un véhicule de désincarcération ont été dépêchés sur place.

Selon les témoins, tout serait parti d'un gamin de 13-14 ans qui aurait pris une claque de la part de l'automobiliste. Le garçon aurait alors donné un coup de pied de colère dans la voiture et le conducteur énervé serait parti en furie, fonçant sur les #GiletsJaunes. #Montpellierpic.twitter.com/nogLGAW2z2 — lemouvement.info (@lemouvementinfo) 24 novembre 2018

Avec plus d'un million de vues en moins de 20 heures sur un des comptes Facebook à partir desquels elle a été publiée, la vidéo a été massivement visionnée sur les réseaux sociaux.

