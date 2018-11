28 jours d'ITT pour une enseignante frappée et menacée de mort par un élève de 10 ans

Insultes, coups, menaces de mort : une enseignante a déposé plainte après avoir été agressée par un enfant de 10 ans dans une école de Villejuif. 28 jours d'arrêt de travail lui ont été prescrits.

Selon des informations rapportées par LCI ce 23 novembre, une enseignante remplaçante s'est vue prescrire une interruption temporaire de travail de 28 jours après avoir été agressée par un enfant de 10 ans d’une école primaire de Villejuif, dans le Val-de-Marne.

Les faits se sont déroulés le 18 octobre dernier précise la chaîne d'information. Tout au long de la matinée, l'enfant a perturbé la classe, traitant l'enseignante de menteuse et lui ordonnant de «fermer sa gueule». Puis, lors de la récréation, l'enfant s'en est pris physiquement à l'enseignante, la frappant aux bras, aux jambes et au visage tout en l’invectivant, l’insultant et menaçant de la tuer. Cette dernière, âgée de 33 ans, a décidé de déposer plainte. L’enfant est connu pour son instabilité psychologique et suivi en centre médico-psychologique, selon LCI.

Un mouvement de libération de la parole des enseignants a récemment vu le jour sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #Pasdevagues, en réaction aux images, choquantes, d'un élève du lycée Edouard-Branly de Créteil tenant en joue sa professeur avec une arme. Anecdotes à l'appui, ils expliquent comment leur hiérarchie leur intime de se taire.

