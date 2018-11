Contre le «mépris» et la réforme de la santé, les infirmières descendent aussi dans la rue (IMAGES)

Afin d'exprimer leur opposition au Plan Santé du gouvernement, et réclamer plus de reconnaissance pour leur profession, les infirmières et infirmier organisent une vingtaine de rassemblement partout en France ce 20 novembre.

Après les «gilets jaunes», mais aussi les ambulanciers, les infirmières et infirmiers ont décidé de manifester pour dénoncer le Plan Santé portée par le gouvernement. Une vingtaine de rassemblement doivent avoir lieu partout en France ce 20 novembre.

Une profession laissée pour compte

Les infirmières sont appelées à cesser le travail et à manifester partout en France par 16 organisations dénonçant le «mépris» du gouvernement, accusé d'avoir cédé au «lobby» des médecins.

Interrogée par RT France, Cathy Le Gag, du syndicat Sud Santé, a détaillé ses revendications parmi lesquelles un moratoire sur les fermeture de lits dans les hôpitaux, ainsi qu'une revalorisation salariale. «On réclame plus d'effectifs et de meilleures conditions de travail, a-t-elle résumé.

Devant le ministère de la Santé à Paris les infirmiers se mobilisent contre le Plan Santé du gouvernement. Cathy Le Gag de @Sudsante_APHP livre les revendications de son syndicat pic.twitter.com/Lji9NsorFG — @Antoine_RTFrance (@AntoineRtfrance) 20 novembre 2018

Qu'ils soient libéraux, salariés de l'hôpital, qu'ils exercent dans les écoles ou dans les blocs opératoires, les infirmiers (des femmes à plus de 80%) partagent tous le même sentiment : celui d'«une profession laissée pour compte», a résumé le vice-président de la Fédération nationale des infirmiers (libéraux), Daniel Guillerm, cité par l'AFP.

Sous la pluie et dans le froid les infirmières sont motivées à Paris contre le Plan Santé du gouvernement. Elles se disent "Les grandes oubliées" de ce plan pic.twitter.com/s5cePpm8df — @Antoine_RTFrance (@AntoineRtfrance) 20 novembre 2018

Mobilisation à Paris devant le ministère de la Santé

A Paris, en particulier, les manifestants se sont donné rendez-vous devant le ministère de la Santé, où un journaliste de RT France est présent. «La raréfaction de la ressource médicale à l'hôpital et la désertification médicale en ville auraient dû conduire le gouvernement à privilégier une meilleure reconnaissance des compétences des 660 000 infirmiers», déplore un collectif syndical.

Les infirmiers en colère se mobilisent à Paris contre le Plan Santé du gouvernement pic.twitter.com/nEznes45CF — @Antoine_RTFrance (@AntoineRtfrance) 20 novembre 2018

Les infirmiers en colère tentent une percée vers le ministère de la Santé. Les gendarmes ferment la rue et patrouillent pour empêcher tout débordement alors que les manifestants aimeraient voir Agnès Buzyn "mais elle est même pas là à tous les coups!" dit un manifestant pic.twitter.com/m0MJIGHuw8 — @Antoine_RTFrance (@AntoineRtfrance) 20 novembre 2018

Lire aussi : «Plus rien à perdre» : les ambulanciers bloquent les Champs-Elysées (VIDEOS)