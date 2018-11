4% de «très satisfaits», 25% de popularité : Emmanuel Macron au plus bas dans les sondages

Coïncidant avec la mobilisation des «gilets jaunes», qui a rassemblé 283 000 personnes contre la baisse du pouvoir d'achat, un sondage révèle que la cote de popularité du chef de l'Etat est au plus bas. 39% des sondés se disent «très mécontents».

Les Français seraient de moins en moins satisfaits de l'exécutif : Emmanuel Macron perd 4 points en novembre, atteignant son score le plus bas à 25% de popularité, tandis qu'Edouard Philippe chute de 7 points, à 34%, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du Dimanche le 18 novembre.

Les sondés «très satisfaits» du chef de l'Etat sont seulement 4%, ceux «plutôt satisfaits» 21%. Ceux «plutôt mécontents» sont 34%, ceux «très mécontents» 39%. 2% ne se prononcent pas.

Les Français ont davantage confiance en Emmanuel Macron qu'en François Hollande (20%) mais moins qu'en Nicolas Sarkozy (44%) à la même période de leurs quinquennats respectifs.

Le recul de popularité est encore plus marqué concernant le Premier ministre, avec 34% de satisfaits en novembre contre 41% en octobre, où il avait connu un pic. Edouard Philippe revient ainsi à son niveau de septembre, qui est aussi son plus bas niveau depuis le début du quinquennat.

Le sondage a été réalisé par Internet et au téléphone, du 9 au 17 novembre, auprès de 1 957 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (marge d'erreur située entre 1 et 2,2 points).

Sa publication coïncide avec la mobilisation des «gilets jaunes», qui ont rassemblé aux quatre coins de la France 283 000 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat.