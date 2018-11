Kirill Dmitriev, directeur du fonds souverain russe, recevra la Légion d'honneur

Pour récompenser sa contribution au renforcement de la coopération entre la Russie et la France, le directeur du fonds souverain russe Kirill Dmitriev a été nommé par Emmanuel Macron au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur.

Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe pour les investissements directs (Russian Direct Investment Fund, RDIF), le fonds souverain russe, a été nominé au grade de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur sur décision du président Emmanuel Macron, pour «sa grande contribution au renforcement de la coopération entre la Russie et la France», indique le RDIF dans un communiqué publié le 9 novembre.

«Ce prix est le symbole du progrès de la coopération d’investissement que nous avons pu réaliser ces dernières années, il sert aussi de motivation pour continuer le travail entamé», a déclaré Kirill Dmitriev dans ce communiqué, précisant vouloir «multiplier par quatre le volume des investissements au cours des cinq prochaines années».

En 2017, le RDIF et CDC International Capital (СDC IC) ont créé un partenariat de co-investissement franco-russe qui permet de mettre en œuvre des projets attractifs en Russie et en France, contribuant ainsi au renforcement des liens commerciaux et économiques et à la coopération en matière d'investissement entre les deux pays.

La cérémonie de remise des insignes aura lieu le 19 novembre prochain. La distinction sera remise par l'ambassadeur de France en Russie, Sylvie Bermann.

