Un lance-roquette et trois kalachnikovs retrouvés dans une voiture en Seine-Saint-Denis

Les policiers de la Brigade de recherche et d'intervention et de la police judiciaire ont saisi ce 6 novembre trois kalachnikovs, un lance-roquette et un fusil à pompe dans une automobile stationnée à Saint-Denis.

C'est sur un véritable arsenal de guerre que les forces de l'ordre sont tombées en Seine-Saint-Denis : selon une sources proche de l'enquête citée par l'AFP, trois kalachnikovs, un lance-roquette et un fusil à pompe ont été retrouvés ce 6 novembre dans une voiture stationnée dans la ville de Saint-Denis.

Les armes ont été saisies par des policiers de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) et de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, selon cette source, confirmant une information d'Europe 1. La voiture était stationnée dans une rue près du quartier des Francs-Moisins. Aucune interpellation en lien avec l'affaire n'a eu lieu à cette heure.

En août 2017, un lance-roquette, des explosifs, du matériel de police, et plusieurs kilos de cannabis avaient été retrouvés dans une autre cité de la ville, la cité Jacques-Duclos, minée par le trafic de drogue. Deux hommes de 30 et 40 ans avaient alors été mis en examen et écroués pour trafic d'armes et de stupéfiants, suite à l'opération.

Lire aussi :Du cannabis, des armes, du liquide et un lance-roquettes anti-char saisis à Saint-Denis