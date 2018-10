Apologie du viol ? Un sondage de Fun radio soulève un tollé

Une émission de radio a demandé à ses auditeurs s’ils jugeaient «normal» qu’une femme «ne supporte pas» de subir, durant son sommeil, une relation sexuelle imposée par son «mec». La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa est montée au créneau.

Le 23 octobre, Fun radio a provoqué une vague d'indignation. En cause : un sondage proposé aux auditeurs de l'émission Lovin Fun sur Twitter : «Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l’amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez cela normal ? On en parle ce soir à 22h avec Lovin Fun.»

La question a rapidement créé la polémique. Beaucoup y ont vu une allusion au viol puisque, d'après ce que laisse entendre la question, Charlotte ne semble pas consentir à la relation sexuelle décrite par son amant. La secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a notamment réagi. Elle estime que Fun radio décrit ici une situation de «viol» dont la «définition juridique est la pénétration obtenue sous la menace, la contrainte ou la surprise».



«Ce serait bien de le dire à vos auditeurs et auditrices !», ajoute-t-elle en conseillant à «Charlotte» de poser ses questions au planning familial, une association qui lutte notamment «contre toutes les formes de discriminations et violences faites à l’encontre des femmes».

Madame La Ministre @MarleneSchiappa : c’est ce que nous avons fait sur l’antenne et sur nos réseaux sociaux @funradio_frpic.twitter.com/8XaOj5Y3hE — Lovin'Fun (@Lovinfun) 25 octobre 2018

Si au 25 octobre, Fun radio ne s'était toujours pas fendu d'un communiqué pour présenter ses excuses ou expliquer la démarche du sondage, la radio a tout de même répondu à Marlène Schiappa, expliquant avoir précisément évoqué le viol durant son émission : «Nous avons justement abordé ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on est en couple que nos corps sont à la disposition de l'autre ! Le consentement est nécessaire, même dans une relation amoureuse ! D'autant plus lorsque la personne dort, et n'est pas en mesure de dire non.»

