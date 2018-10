A Paris, les retraités battent le pavé pour sauver leurs pensions (IMAGES)

15 organisations syndicales et associations ont appelé les retraités à manifester le 18 octobre contre l’augmentation de la CSG et la piètre revalorisation des pensions, qui affecte leur pouvoir d'achat.

Rendez-vous est donné le 18 octobre aux retraités place de l’Opéra à Paris, à l’appel de 15 associations et organisations syndicales telles que la CGT, FO ou Solidaires.

Cette grande journée de mobilisation intervient en réaction aux différentes mesures impopulaires prises par le gouvernement, alors que le Parlement débute les débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Adrien Quatennens, député de La France insoumise, présent à la manifestation, souligne que le pouvoir d'achat des retraités a déjà considérablement baissé.

Adrien Quatennens de la France Insoumise, les #retraités ont payé un lourd tribut durant les 15 premiers mois du quinquennat #manifestationpic.twitter.com/EPtX6QbtcT — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 18 octobre 2018

Les retraités en colère refusent la diminution de leurs pensions de 1,7% à cause de l’augmentation de la CSG.

"Les jeunes dans la galère les vieux dans la misère" #manifestation des #retraités à Paris pic.twitter.com/lTkDPyDbzO — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 18 octobre 2018

Ils contestent la revalorisation de leur pension de seulement 0,3% chaque année, à la suite de l’annonce par Edouard Philippe de la désindexation de leurs retraites par rapport à l’inflation, sachant que cette dernière s’est montée à 2,3 % ces derniers mois.

Pour Jocelyne, #retraitée, un signe sans précédent est très inquiétant : le gouvernement veut transformer la pension en "prestation", qui en rendrait le versement aléatoire. #Manifestation des #retraités à Paris pic.twitter.com/8VWOP50lnb — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 18 octobre 2018

Les manifestants réclament la revalorisation et la fin du gel des pensions des pensions, le rattrapage des pertes déjà subies, et le refus de la faible revalorisation de 0,3 % en 2019 et 2020.

