19 conseillers régionaux RN soutiennent Nicolas Dupont-Aignan pour les européennes

Estimant qu'il «porte la voix du peuple», les conseillers régionaux ont rallié la liste des Amoureux de la France conduite par Nicolas Dupont-Aignan, qui a décidé de faire cavalier seul, sans Marine Le Pen, pour les élections européennes.

19 conseillers régionaux ex-Front national (devenu Rassemblement national) ont annoncé ensemble leur soutien pour les élections européennes au président de Debout la France (DLF), Nicolas Dupont-Aignan, qui compte mener sa propre liste.

Dans une lettre ouverte, ces conseillers, qui avaient été élus en 2015 sur des listes FN, disent s'engager «aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan» et de sa liste des Amoureux de la France «au-delà des impasses partisanes».

.Rt @CNIPGrandEst

Les Conseillers Régionaux du CNIP, Divers Droite et apparentés (Alsace,Lorraine,Champagne-Ardenne) apportent leur soutien à @dupontaignan et aux @AM_delaFrance aux prochaines élections européennes.

Rassemblons et unissons-nous à droite avec convictions ! pic.twitter.com/fNA7F5dYE4 — 🇫🇷 🅱🆄🅷🅻🅴🆁 & Co (@eaubio) 5 octobre 2018

Ils déplorent dans leur courrier daté du 3 octobre qu'aucune «personnalité des deux principaux partis d'opposition, ni LR ni FN, n'ait voulu porter la voix du peuple», alors qu'«Emmanuel Macron veut engager notre pays dans la dernière étape de la dépossession des Français et de leur destin».

Nicolas Dupont-Aignan, ancien allié de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, avait annoncé le 23 septembre qu'il allait mener sa propre liste pour les européennes, malgré l'appel à une liste commune lancée en mai par la présidente du RN, Marine Le Pen. Il avait lancé à cette occasion un «appel solennel» à LR et au RN à le rejoindre.

Dans leur lettre, les 19 élus invitent Marine Le Pen «à entendre la volonté d'union qui vient de la base».

Parmi eux, cinq conseillers de la région des Hauts-de-France – où siège Marine Le Pen – avaient déjà annoncé leur ralliement le 3 octobre. S'ajoutent neuf conseillers de la région Grand-Est, une élue d'Occitanie, une de Provence-Alpes-Côte d'Azur, un de Bourgogne-Franche-Comté, un du Centre Val-de-Loire, et une d'Ile-de-France.

Deux députés européens du RN, Philippe Loiseau et Sylvie Goddyn, avaient aussi fait part, dans une autre lettre ouverte, de leur soutien à la démarche de Nicolas Dupont-Aignan, qu'ils jugent «le plus crédible et le plus légitime à conduire une grande liste d'union». Cependant Philippe Loiseau avait ensuite fait marche arrière, précisant dans un communiqué qu'il ne s'agissait «en aucun cas d'un ralliement à une candidature ou à un parti» et que lors des prochaines élections européennes il soutiendrait «sans réserve» la liste que le RN présentera.

Lire aussi : Nicolas Dupont-Aignan dénonce «l'escroquerie financière des privatisations de la loi Pacte»