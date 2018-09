«Jusqu’où vont-ils aller ?» : Marine Le Pen s’insurge d'un examen psychiatrique exigé par la Justice

Mise en examen pour avoir diffusé des photos d'exactions commises par l’Etat islamique, Marine Le Pen devra dans le cadre de cette procédure se soumettre à une analyse psychiatrique. Indignée, la patronne du RN a annoncé qu’elle ne s’y plierait pas.

Marine Le Pen s’est vivement indignée ce 20 septembre contre la décision de la justice française de lui imposer un examen psychiatrique pour avoir diffusé en décembre 2015 des photos d'exactions du groupe sur Twitter. et notamment la photo d’un homme en train d’être brûlé vif.

«C'est proprement hallucinant. Ce régime commence vraiment à faire peur», a-telle écrit sur son compte Twitter en publiant l'ordonnance judiciaire.

C'est proprement HALLUCINANT. Ce régime commence VRAIMENT à faire peur. MLP pic.twitter.com/WCX6WBCgi4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 septembre 2018

Et de poursuivre dans un autre tweet : «Je croyais avoir eu droit à tout : eh bien non ! Pour avoir dénoncé les horreurs de Daesh par tweets, la "justice" me soumet à une expertise psychiatrique! Jusqu’où vont-ils aller ?»

Je croyais avoir eu droit à tout : eh bien non ! Pour avoir dénoncé les horreurs de #Daech par tweets, la « justice » me soumet à une expertise psychiatrique ! Jusqu’où vont-ils aller ?! 🤯 MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 septembre 2018

Détails à suivre...