Elections européennes : un sondage donne RN et LREM au coude à coude

Dans un dernier sondage publié le 13 septembre, le parti présidentiel La République en marche et le Rassemblement national atteignent sont quasiment à égalité dans les intentions de vote, avec respectivement 21,5% et 21%.

La République en marche (LREM) et le Rassemblement national (RN) arriveraient au coude à coude aux élections européennes du 26 mai 2019, selon un dernier sondage Odoxa pour Le Figaro et franceinfo publié le 13 septembre. Avec 21,5% des intentions de vote pour le parti présidentiel et 21% pour l'ex-Front national, le scrutin européen s'annonce serré.

Derrière eux, Les Républicains recueilleraient 14% des intentions de vote, La France insoumise 12,5%, Debout la France à 6%. Ils sont suivis d'Europe Ecologie-Les Verts avec 5%, le Parti socialiste avec 4,5%, le parti Générations de Benoît Hamon avec 4% et l'UDI avec 3%.

Loin derrière, le Parti communiste et Les Patriotes recueillent 1,5%, devant le Nouveau parti anticapitaliste, l'Union populaire républicaine de François Asselineau et la liste de Jean Lassalle, à 1%.

Le pouvoir d'achat et l'immigration en tête des préoccupations

Le sondage révèle également, par ordre de priorité, les domaines qui «compteront le plus» dans le vote des personnes interrogées eux élections européennes. En tête des résultats : le pouvoir d'achat, à 35%, talonnée par l'immigration à 32% et la sécurité et la lutte contre le terrorisme en troisième position. L'Europe et la construction européenne n'occupent en revanche que la dernière place des préoccupations des sondés.

Lire aussi : Rôle international de l'euro, frontières, Brexit, Afrique : Juncker présente ses ambitions pour l'UE