Clap de fin pour Buzzfeed France

Comme annoncé en juin dernier, Buzzfeed France a fermé ses portes. Ce 3 septembre, le site a publié un florilège comprenant une centaine d'articles publiés au cours de quelque cinq ans d'activité.

Le site d'information misant sur des contenus viraux Buzzfeed France, a baissé le rideau le 30 août. «Buzzfeed France c'est fini. On laisse derrière nous cinq ans de listes, de chats, d'enquêtes, d'interviews, d'essais, de vidéos et de bonheur», écrit la rédaction dans un ultime article en forme de florilège publié ce 3 septembre et titré : «BuzzFeed France, c'était ça».

Créé en 2006 aux Etats-Unis, le média d'«infotainement» Buzzfeed est apparu en France en 2013. Petit à petit, sa rédaction s'est étoffée pour atteindre 14 journalistes. En juin dernier, l'annonce a pris de court les salariés de la branche française de Buzzfeed. Convoqués a priori pour une réunion portant sur l'évolution du site, le directeur des opérations internationales de BuzzFeed, venu spécialement des Etats-Unis, leur a annoncé la fermeture du site.

Certains internautes ont tenu a faire part de leurs regrets quant à la disparition de Buzzfeed France.

Buzzfeed France c'est terminé et ça me fait vraiment mal au coeur, j'adorais leur contenu 😭 — Manon ⭐️⭐️ (@capxfraser) 3 septembre 2018

Amour et respect à tous les gens de l'équipe de feu @BuzzFeedFrance pour ces 101 articles et tous les autres... 💞https://t.co/pWkSFylp4u — Alexandre Léchenet (@alphoenix) 3 septembre 2018

D'autres se sont montrés plus critiques, dénonçant une certaine approche de l'information.

#BuzzFeed France, fast food de l'#info destiné à rattraper sur le #Net la population s'évadant de la #télé, de la #radio et la #presse ferme enfin. Une usine à clics tirant l'intelligence vers le bas et servant le fichage marchand n'est jamais l'amie du peuple. Champagne ! pic.twitter.com/GGwf39ZZuQ — upgradepc (@upgradepcfr) 3 septembre 2018

Entrain de penser au petit ange @BuzzFeedFrance , parti trop tôt. On perd tant de ... ah en fait non — Gérard Capoulade (@VelotafGerard) 3 septembre 2018

Marie Turcan, journaliste pour le site spécialisé en nouvelles technologies Numerama, s'est pour sa part montrée plus confraternelle. «L'occasion encore une fois de penser à tous les excellents journalistes qui ont sorti de nombreuses informations exclusives : suivez-les, lisez-les, travaillez avec eux», a-t-elle jugé pour sa part dans un tweet.

BuzzFeed France a officiellement fermé ses portes hier soir, l'occasion encore une fois de penser à tous les excellents journalistes qui ont sorti de nombreuses informations exclusives : suivez-les, lisez-les, travaillez avec eux. ❤️ — Marie Turcan (@TurcanMarie) 31 août 2018

Parmi les rares réactions, le journaliste-présentateur de LCP Frédéric Haziza a fait savoir qu'il ne regretterait pas la fermeture du site, s'en prenant à cette occasion au journaliste phare de Buzzfeed, David Perrotin. «Buzzfeed News et David Perrotin ont surtout relayé campagnes de dénigrement et de désinformation, refusant de reconnaître leurs erreurs en dépit de décisions de justice», a ainsi fulminé le journaliste phare de LCP et animateur de radio J.

- @BuzzFeedNewsFR et @davidperrotin ont surtout relayé campagnes de dénigrement et de désinformation, refusant de reconnaître leurs erreurs en dépit de décisions de justice démentant leurs pseudo-infos. Bref, #Buzzfeed ne va vraiment pas nous manquer. https://t.co/uXdfJgZDhA — Haziza Frédéric (@frhaz) 3 septembre 2018

