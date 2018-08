Edouard Philippe et Emmanuel Macron au plus bas dans les sondages

Au retour de l'été, et après la démission de Nicolas Hulot, un nouveau sondage souligne une baisse de la popularité du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Edouard Philippe auprès des Français.

Et si l'été n'avait pas suffi à faire oublier l'affaire Benalla ? C'est ce que suggère le dernier sondage BVA, publié le 31 août, qui note une chute de la popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe.

D'après cette enquête réalisée pour Orange, RTL et La Tribune, deux Français interrogés sur trois, soit 66% (+7 par rapport à juillet), affirment avoir une «mauvaise opinion» du chef de l'Etat, et 61% du Premier ministre. Quant à la politique menée par l'exécutif, 68% des Français la jugent «injuste et inefficace».

A 34%, la cote du président de la République est supérieure à celle de François Hollande au même moment (32%) mais nettement inférieure à celle de Nicolas Sarkozy (47%).

Nicolas Hulot garde la première place des personnalités dont les Français voudraient qu'elles aient davantage d'influence (38%), devant Xavier Bertrand (30%) et Alain Juppé (30%).

Les partis politiques dans leur ensemble voient également leur popularité baisser, notamment celle de La République en marche (34%, -4), mis à part La France insoumise (31%, +1) et Europe écologie les Verts (35%, +1).

Enquête réalisée en ligne du 29 au 30 août auprès de 1 040 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

