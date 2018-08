Jordan Bardella (RN) : «Macron incarne aujourd'hui, seul, une Union européenne technocratique»

Le porte-parole du RN est revenu sur la déclaration de Viktor Orban et son tacle contre Emmanuel Macron. Pour Jordan Bardella, c'est bien le président français «qui a ouvert les hostilités» en évoquant «la lèpre nationaliste» .

Invité sur le plateau de RT France, Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national, a réagi aux déclarations du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui saluait Matteo Salvini pour sa politique anti-immigration. Le 28 août à Milan, le Premier ministre hongrois avait ainsi sérieusement critiqué Emmanuel Macron, «à la tête des forces politiques soutenant l'immigration».

«C'est Emmanuel Macron qui a ouvert les hostilités car dès l'arrivée au pouvoir de Matteo Salvini, il l'a traité de lèpre nationaliste», a rappelé Jordan Bardella.

«Emmanuel Macron incarne aujourd'hui, seul, une Union européenne technocratique, bureaucratique, fédérale, totalement ouverte à tous les vents de la mondialisation, ouverte à la concurrence déloyale, ouverte à l'immigration massive. Or aujourd'hui cette Europe ne reçoit plus l'approbation des peuples et aujourd'hui ils aspirent à autre chose», a-t-il ajouté.

Pour Jordan Bardella, Viktor Orban ou Matteo Salvini incarnent d'ailleurs une «Europe qui «protège [et] entend les peuples».

Lire aussi : Viktor Orban désigne Emmanuel Macron comme son principal adversaire en Europe