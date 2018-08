Mélenchon danse dans les rues de Marseille : la rentrée politique festive des Insoumis (VIDEOS)

Pendant les universités d'été de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et ses camarades ont le sourire et la patate. Avec les européennes en point de mire, le mouvement semble confiant avant une rentrée politique qui s'annonce bouillante,

Du 23 au 26 août, le parc Chanot de Marseille accueille les universités d'été de La France insoumise. Première force d'opposition à Emmanuel Macron dans le verbe à l'Assemblée nationale ou dans la rue, les Insoumis espèrent bien concrétiser leur dynamique par un succès aux élections européennes de 2019.

Avant une rentrée politique probablement tendue, les réformes annoncées par le gouvernement étant nombreuses (santé, assurance chômage, retraites, etc.), Jean-Luc Mélenchon et ses principaux soutiens se sont laissés aller à une danse (de la victoire ?) ce 24 août dans les rues de la cité phocéenne.

Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs confirmé que cet esprit festif n'avait pas d'autres prétentions que «de donner du courage, de l'allégresse et de la joie dans la bataille politique même si, parfois et même souvent, la vie politique est très dure».

«J'espère qu'on aura pas trop perturbé le sommeil des gens», a conclu tout sourire le député des Bouches-du-Rhône.

Jusqu'au 26 août, La France insoumise organise son université d'été à Marseille. Au programme : débats, conférences et rencontres entre élus, militants et personnalités de la société civile. Le mouvement politique annonce avoir enregistré 2 500 inscriptions, soit «50% de plus par rapport à l'an dernier», selon Manuel Bompard, directeur des campagnes.

