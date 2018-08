France : deux hommes comptaient rejoindre les terres du djihad... en voilier

Selon BFM TV, deux individus ont été arrêtés par la DGSI en mai, à une semaine d'intervalle. Ils comptaient se rendre en Syrie à bord d'un voilier pour rejoindre des groupes terroristes.

Selon des informations rapportées par le site de BFM TV ce 7 août, deux hommes, respectivement âgés de 45 et 21 ans, auraient prévu de mettre les voiles pour la Syrie pour y rejoindre des groupes terroristes islamistes. Le plus âgé a été arrêté le 18 mai 2018 par la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) dans l'Hérault ; le second a été interpellé le 26 mai dans l'Isère.

L'homme de 45 ans, qui résidait sur son bateau, aurait prévu de faire participer sa fille (âgée de dix ans) à son périple, d'après BFM TV. «[Il] avait stocké des vivres pour plusieurs semaines sur son voilier et calculé différents itinéraires de navigation pour faire le voyage reliant l'Hérault à la Syrie», a précisé le site de la chaîne. Son complice, âgé de 21 ans devait aussi prendre place à bord.

Aux enquêteurs, le quadragénaire aurait avoué vouloir rejoindre les équipes d'Omar «Omsen» Diaby, djihadiste français considéré comme un important recruteur de volontaires partis combattre en Syrie, et lié au au Front al-Nosra (branche syrienne d'al-Qaïda).

La veille de ces révélations, un Français de 58 ans, parti en Syrie et arrêté en Irak, avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour appartenance à l'organisation terroriste Daesh, par la Cour pénale centrale de Bagdad, chargée des affaires de terrorisme.

