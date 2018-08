Seine-Saint-Denis : le gérant d'un bar forcé d'embrasser les pieds d'un commissaire de police

Un commissaire de police aurait contraint le propriétaire d’un estaminet du Bourget à lui embrasser les pieds. La scène d'humiliation a été immortalisée par des vidéos de surveillance. La victime a décidé de porter plainte.

Sous surveillance policière depuis 2016, un bar-restaurant du Bourget, soupçonné d’abriter un trafic de drogue et un réseau de proxénétisme, a été secoué le 19 juillet dernier par une toute autre affaire. Grâce aux caméras de surveillance qui ont immortalisé la scène, on peut apercevoir le commissaire de police en charge des communes de La Courneuve, de Dugny et du Bourget procéder à un contrôle musclé de l’établissement et des clients.

Alors que les fonctionnaires de police s’affairent à procéder à des vérifications, le commissaire se dirige vers le gérant et lui intime l’ordre de lui embrasser les pieds pour «l’avoir insulté derrière son dos», relateLe Point à l’origine de l’information. Une demande humiliante que le gérant exécute sous les yeux d’un autre policier.

Je suis abandonné par les pouvoirs publics

«Je n’ai pas pu faire autrement que de lui baiser les pieds. Je suis harcelé et abandonné par les pouvoirs publics. Je ne veux pas finir comme la librairie du Bourget qui a subi pendant 10 ans une situation similaire et a fini par mettre la clé sous la porte. La Seine-Saint-Denis ce n’est pas le Far West», a déclaré la victime.

Une plainte a été déposée par son avocat pour «menaces ou actes d'intimidation en vue de dissuader une victime à déposer une plainte». Sollicité par Le Point, le préfet de police n’a pas fait souhaité faire de déclaration.

