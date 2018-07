«Vous préférez des bandits de rencontre» : Mélenchon charge Benalla et Macron à l'Assemblée

Dans une ambiance houleuse, face à Edouard Philippe présent dans l"hémicycle, Jean-Luc Mélenchon s'est lancé dans une diatribe à l'endroit de l'exécutif. Dans le cadre de l'affaire Benalla, le gouvernement est la cible de deux motions de censure.

Absent mais omniprésent, Emmanuel Macron a été la cible ce 31 juillet de deux motions de censure sur l'affaire Benalla, de droite et de gauche, qui ont été débattues à l'Assemblée nationale.

Qui est censé venir le chercher ? Nous y sommes prêts

Expliquant son vote, Jean-Luc Mélenchon a assuré, dénonçant la présidence : «Benalla n'est pas la cause du problème, c'est le symptôme.» Et le leader de La France insoumise (LFI) de répondre à Emmanuel Macron, après son intervention du 24 juillet : «Le président a dit : "Qu'ils viennent me chercher." Quel est ce vocabulaire ? Quelle est cette bravacherie ? Qui est censé venir le chercher ? Nous y sommes prêts.»

Dans le cadre de la motion de censure portée par la gauche, le chef de file des Insoumis s'est livré à une critique globale de la politique gouvernementale. «Quel que soit le sujet, vous n'aimez pas l'Etat. Vous n'aimez pas les fonctionnaires. Vous leur préférez des bandits de rencontre», a-t-il lâché faisant référence entre autres à Alexandre Benalla.

#MotionDeCensure : "Quel que soit le sujet, vous n'aimez pas l'Etat ! Vous ne voulez pas renforcer l'Etat républicain, vous voulez gommer sa présence partout où vous le pouvez !", accuse @JLMelenchon.

Chaîne ininterrompue de turpitudes au sommet de l'Etat

«A cette heure, qui doit mener le monde ? Le marché ou la vertu ?», a-t-il demandé au gouvernement et à Edouard Philippe, présent dans l'hémicycle. «Vous n'êtes pas là parce que vous l'avez voulu, vous êtes là parce que vous y êtes contraints. Nous n'avons pas eu d'autre recours que la [motion de] censure pour vous obliger à venir, assumer devant nous vos responsabilités», a accusé Jean-Luc Mélenchon dénonçant une «chaîne ininterrompue de turpitudes au sommet de l'Etat».

«Nous vous censurons», a-t-il encore asséné, exigeant également que le projet de réforme de la Constitution, suspendu en raison de l'affaire Benalla, soit soumis à référendum.

