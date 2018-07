Jamel Debbouze a t-il failli entrer au gouvernement ?

Jamel Debbouze reconverti en secrétaire d'Etat ? Cela aurait pu arriver, à en croire l'intéressé qui se confiait au Journal du dimanche. Mais l'humoriste sait ménager sa chute et ne dit pas tout... pour le moment.

Au Journal du dimanche du 29 juillet, l'humoriste Jamel Debbouze a fait une révélation étonnante : il aurait refusé d'entrer au gouvernement.

Hélas, le comique n'a pas accepté de dire à quelle époque, ni dans quel ministère. L'offre qui lui avait été faite concernait un «poste de secrétaire d'Etat», selon lui. Peut-être François Hollande voulait-il voir Jamel en poste au secrétariat d'Etat à la Jeunesse ?

Mais l'humoriste spécialisé dans le one-man show saisit bien le caractère croustillant de cette information et ferme le robinet aussitôt qu'il l'ouvre : «Si je vous en dis plus, on ne retiendra que ça !» Jamel Debbouze est réputé proche du Parti socialiste ; il a notamment soutenu la candidature de Martine Aubry en vue de la présidentielle de 2012 et Ségolène Royal pour la présidentielle de 2007. Durant la présidence socialiste, il confiait au JDD, en 2015 : «Je suis fidèle à François Hollande.»

A noter, en outre : Emmanuel Macron a dit de lui en novembre 2017 qu'il le trouvait «charmant» et a ajouté : «Il colle à son temps, j'ai envie qu'il réussisse.»

Lire aussi : Face à des enfants, Hollande défend (à nouveau) le bilan de son quinquennat