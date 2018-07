«Relooking», «opération de communication» : la une du JDD sur Alexandre Benalla vivement critiquée

Le JDD est la cible des critiques sur les réseaux sociaux après la publication de son interview d’Alexandre Benalla. Au centre de la polémique, la une de l’hebdomadaire, jugée trop complaisante vis-à-vis de l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron.

Au cœur de la tempête, Alexandre Benalla poursuit sa riposte médiatique. Après Le Monde et TF1, l’ancien collaborateur du chef de l’Etat a accordé une interview au Journal du dimanche (JDD), qui la publie en une ce 29 juillet. Et cette fois ce n'est pas tant le contenu de l’interview que la photo de couverture utilisée par l’hebdomadaire pour l’illustrer, qui a provoqué une vague de critiques. Vêtu d’un costume, rasé de près, les bras croisés et le regard fixe, Alexandre Benalla apparaît à côté du titre : «Ce que j'ai fait pour Macron».

A l'instar de nombreux internautes, le député Les Républicains (LR) du Rhône Patrice Verchère, a fustigé une opération de relooking «en gendre idéal» visant à présenter Alexandre Benalla sous son plus beau jour.

Pour «une tempête dans un verre d’eau» si l’on en croit #Macron et #LaREM , #Benalla fait beaucoup de médias ? itw sur #LeMonde puis le 20 h de #TF1 et aujourd’hui le #jdd ? #jesuispartout ! Félicitations aux coachs de l’ #Elysée, pour le nouveau Benalla relooké en gendre idéal ! — Patrice VERCHERE (@PatriceVerchere) 29 juillet 2018

Même tonalité du côté d'Aymeric Caron. L'ex-chroniqueur de l’émission de Laurent Ruquier On n’est pas couché s'est indigné d'«une opération de communication censée redorer l'image du casseur de manifestants-usurpateur d'identité».

Après le 20h de TF1, #Benalla a les honneurs du JDD, dans une opération com censée redorer l'image du casseur de manifestants-usurpateur d'identité. Et la presse aux ordres n'existe pas? pic.twitter.com/U6W4ZUmJAr — AymericCaronOfficiel (@CaronAymericoff) 29 juillet 2018

D'autres internautes se sont amusés à publier des photomontages en remplaçant la photo de une, très lisse, de l'hebdomadaire par une autre où il arbore un casque de policier, le même qu'il portait lors du rassemblement en marge des manifestation du 1er mai. L'un d'entre eux y a même associé un nouveau titre : «Je suis la barbouze du président des riches».

Un autre internaute a choisi de changer la une initiale par une photo montrant l'instant où Alexandre Benalla immobilise un manifestant.

Quand les internautes refont la Une... pic.twitter.com/eXMEdExY0R — Lukǝ Tαmbǝur 🔻 (@LucTambeur) 29 juillet 2018

Enfin, un internaute fustige sa tournée médiatique en publiant une improbable une du Journal de Mickey. On y voit Alexandre Benalla entouré des célèbres personnages de Walt Disney, accompagné du texte : «Bravo Alexandre !»