Alexandre Benalla suspendu à titre conservatoire de la Grande loge nationale de France

Membre de la Grande loge nationale de France depuis janvier 2017 au sein de l'atelier des Chevaliers de l'espérance, Alexandre Benalla a été suspendu à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire le concernant.

Selon les informations du magazine L'Express, Alexandre Benalla a été initié au sein de la «Loge Les Chevaliers de l’Espérance de la Grande Loge Nationale Française (GLNF)». Ce franc-maçon porte le matricule 106161 de cette obédience depuis janvier 2017, selon des documents internes.

La suspension d’Alexandre Benalla a été prononcée par ordonnance de son Grand Maître Provincial au début de cette semaine, le 23 ou le 24 juillet

L'hebdomadaire cite le Grand Maître de la GLNF, Jean-Pierre Servel qui explique que la Grande loge nationale a dû procéder à la suspension à titre conservatoire d'Alexandre Benalla le temps de l'enquête qui le vise actuellement. «Conformément à notre jurisprudence constante, dès qu’un frère est mis en examen, nous respectons sa présomption d’innocence, nous ne prenons donc aucune sanction mais nous le suspendons à titre conservatoire jusqu'à l’issue de la procédure judiciaire», explique-t-il.

La source maçonnique du journal précise : «La suspension d’Alexandre Benalla a été prononcée par ordonnance de son Grand Maître Provincial au début de cette semaine, le 23 ou le 24 juillet.» L'Express fait également état du peu d'assiduité d'Alexandre Benalla lors des réunions rituelles de sa loge depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017.

Benalla au Grand Orient de France ? Mauvaise pioche !

Dans un premier temps, les sites web d'information de Valeurs actuelles et Explicite avaient évoqué une proximité d'Alexandre Benalla avec les loges de «l'Emir Abdel Kader» et du Grand Orient de France. Ce à quoi ce dernier s'est inscrit en faux : «Démenti sur une pseudo-appartenance. Plusieurs pseudo-informations diffusées et relayées par des sites complotistes assurent depuis quelques jours que monsieur Benalla serait membre du Grand Orient de France. Un démenti formel peut être apporté. Il n’est pas membre de notre Obédience et ne l’a jamais été», confie le GODF dans un communiqué.

Dans cette période où l’antimaçonnisme prospère à nouveau, il nous appartient collectivement d’exercer une vigilance particulière vis-à-vis des informations tronquées ou mensongères [...]

Il fustige également une «assertion mensongère reprise par des organes de presse réputés sérieux, qui ne se sont en l’occurrence jamais souciés de recouper et de vérifier cette fausse information, ce qui altère l’image et la réputation de notre Obédience et de ses membres». «Dans cette période où l’antimaçonnisme prospère à nouveau, il nous appartient collectivement d’exercer une vigilance particulière vis-à-vis des informations tronquées ou mensongères relayées par malveillance à l’égard de la franc-maçonnerie ou par absence de déontologie», conclut le texte.

Lire aussi : Nouvelle révélation : Alexandre Benalla aurait été habilité «secret défense»