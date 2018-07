Nice : coupure d'eau et pétition face à la trop forte présence de SDF

Riverains et commerçants se mobilisent à Nice : la place Garibaldi serait en proie à des SDF alcoolisés et peu avenants. A quelques pas de là, sur la place du Pin, c'est une fontaine dont les sans abris étaient habitués qui a été asséchée.

A Nice, la municipalité et les riverains semblent avoir décidé d'ouvrir la chasse aux SDF. Comme le rapporte Nice Matin, la fontaine de la place du Pin est à sec depuis plusieurs semaines. Officiellement, il s'agit d'empêcher «une utilisation inadaptée qui générait des nuisances et des incivilités». Mais ce sont les sans abris, nombreux à fréquenter l'endroit, qui sont visés. Les nuisances qu'ils provoquaient indisposaient les riverains et surtout les commerçants.

«Cette coupure, c’est bien. Tout le monde se douchait. Ils viennent et ils se déshabillent. Vous mangez et vous voyez quelqu’un à poil, ça me dérange», fait remarquer Joe, interviewé par 20 Minutes, qui pointe plus particulièrement les Roms du doigt. «Mais d’un côté, ça me dérange aussi qu’ils coupent l’eau parce qu’on s’en servait pour arroser les plantes et pour les animaux», regrette-t-il toutefois.

D'autres, toutefois, s'offusquent d'une telle décision et dénoncent un acte manquant cruellement d'humanité. Quant à elle, la municipalité se défend de vouloir éloigner les SDF et dénonce une polémique qui, selon elle, n'a pas lieu d'être.

«De nombreux riverains et commerçants de la place du Pin ont souhaité la coupure temporaire d’une seule fontaine sur une place requalifiée en raison d’une utilisation inadaptée qui générait des nuisances et des incivilités, y compris de la part de personnes disposant d’un logement», explique la mairie dans un communiqué. «Une concertation plus large aura lieu dans les prochains jours afin de mettre en place une fontaine plus adaptée permettant uniquement l’hydratation et la boisson», ajoute-t-elle.

De son côté, l'élu d'opposition Patrick Allemand (Parti socialiste) estime que la mairie manque aux engagements qu'elle a pris, notamment envers la Croix-Rouge. Un plan signé avec l'association prévoit en effet la mise en place de mesures de protection des Niçois les plus fragiles. En cette période estivale où les températures sont élevées, la fermeture des fontaines est mal venue selon lui.

Parallèlement, riverains et commerçants de la place Garibaldi de Nice ont lancé une pétition dénonçant «la saleté, les problèmes de sécurité et le laisser-aller de la place». Là aussi, les SDF sont visés. «Au début, on était tristes pour eux, mais aujourd'hui, on ne voit plus la peine. On trouve que c'est injuste pour nous !», dit-elle. J'aimerais ne pas avoir des SDF avec des chiens et des bières tous les soirs devant ma porte quand je rentre chez moi !», explique l'une des signataires interrogées par Nice Matin.