Open Mic : avec la nouvelle émission de RT France, les jeunes s'expriment ! (VIDEO)

L'omniprésence des experts sur les plateaux TV vous fatigue ? Vous en avez assez de voir les mêmes têtes ressasser les mêmes discours ? Découvrez Open Mic, la nouvelle émission 100% digitale de RT France, qui donne la parole aux jeunes.

Du collège aux bancs de l’université, qui n’a pas déjà eu des discussions enflammées à propos de politique ou d’actualité internationale ? Malgré cette passion de notre génération pour le débat d’idées, le paysage audio-visuel francophone donne peu de visibilité aux jeunes cerveaux. Un constat qui a débouché sur la création d’Open Mic : «L’invitation d’un jeune sur un plateau télé est rarement l’occasion d’un débat d’idées. Ou nous sommes invités comme caution "cool et fun", et on se fout doucement de notre gueule, ou alors, nous sommes représentés par des militants, qui viennent ânonner, en moins bien, le catéchisme de leur aînés !», note Maximilien Delvallée, l'un des initiateurs de l’émission.

«Avec Open Mic, nous voulons donner une vraie chance à des jeunes connus et moins connus de venir discuter des problèmes de notre génération et de notre époque. Et de montrer qu’on pense, qu’on a des idées et des solutions pour l’avenir», ajoute Estelle Farge, co-animatrice de l’émission.

Dès lors, RT France a souhaité proposer un format qui s’adresse en priorité aux jeunes. Réussir le pari d’une émission 100% live et digitale est essentiel pour Nadia de Mourzitch, directrice des programmes de RT France : «Les émissions trop montées, où on risque sans cesse de déformer le propos des invités, où le public ne participe jamais vraiment, c’est fini. Il était grand temps de proposer un format authentique, 100% live sur les réseaux sociaux, où les jeunes aient la liberté de s’exprimer et de participer à l’émission en direct.» Un pari audacieux ? Rendez-vous jeudi 12 juillet pour être fixé.

Retrouvez OPEN MIC en live jeudi 12 juillet à 20h30 sur Facebook, Periscope (Twitter) et Instagram. Envoyez toutes vos questions, remarques et suggestions d’invités en utilisant le hashtag #OPENMIC.