Deux individus se filment en train de voler un camion de pompiers en pleine intervention (VIDEO)

En se filmant en train de voler un camion de pompiers qui intervenait pour secourir un septuagénaire ayant chuté sur des rochers dans le Jura, deux individus ont provoqué l'indignation d'internet et le dépôt d'une plainte.

Sur Snapchat et Twitter, la vidéo du vol d’un véhicule de secours fait grand bruit ce 7 juillet. Partagée sur les réseaux sociaux par l'auteur du délit qui a eu lieu le 1er juillet, on y voit deux individus dérober le véhicule appartenant aux pompiers du Jura.

Alors que le véhicule était en intervention pour tenter de secourir un septuagénaire ayant chuté sur des rochers, tandis q'un hélitreuillage était en cours, deux jeunes hommes s'introduisent à l'intérieur du camion stationné au bord du lac de Chalain sur la commune de Fontenu, selon France 3.

Au volant du véhicule volé, les deux malfaiteurs enclenchent le gyrophare, visiblement fiers de leur méfait. «On n'a qu'une vie, on a des couilles», entend-on fanfaronner le voleur. «ll a volé un camion de pompiers, frère», ajoute le second individu. Le compte Twitter du jeune homme ayant posté cette vidéo sur les réseaux a été supprimé dès le 1er juillet. Mais, hasard d'internet, la vidéo a refait surface une semaine plus tard, suscitant l'indignation des internautes.

Le véhicule a finalement été retrouvé une centaine de mètres plus loin. «Nous sommes obligés de laisser tourner les véhicules de secours pendant les interventions pour tenir en charge certains équipements et assurer au mieux le confort des personnes prises en charge», ont expliqué les pompiers du Jura à France 3. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.