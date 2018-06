Europe : le nouveau flop du PS

La plateforme de consultation citoyenne du PS, lancée début juin, n'aurait enregistré que 428 contributions sur le thème de l'Europe. Les socialistes espéraient une vaste mobilisation pour préparer les élections européennes de 2019.

Les échecs se suivent pour le Parti Socialiste. Lancée le 6 juin, sa plateforme de consultations citoyennes visait à recueillir des contributions et des votes sur des idées liées à l'Europe. Or, d'après son site internet, seulement 428 contributions ont été enregistrées au 28 juin avec, pour nombre d'entre elles, aucune remarque, ni vote. D'ailleurs, plusieurs contributions sont formulées par un même militant ou citoyen. Des écrits qui avaient pour but de former un socle idéologique pour Parti socialiste lors des européennes.

.@faureolivier "Pour les Européennes la question est avant tout de savoir ce que l'on raconte, c'est pour cela que nous lancerons une grande consultation. Le temps de l'incarnation se déroulera après." #LeGrandJurypic.twitter.com/7XaJfAXW6A — Parti socialiste (@partisocialiste) May 27, 2018

Certaines contributions font plus de buzz que d'autres. Etonnant, celle qui a recueilli le plus de voix est une contribution sur le «frexit» qui a recueilli 57 votes (dont 53 négatifs).

Le deuxième texte le plus populaire en nombre de votes est celui proposant de réformer les élections européennes, selon une idée macronienne de proposer des listes non plus nationales mais européennes.

De nombreuses idées sont des antiennes qui ne suscitent pas forcément d'adhésion sur la plateforme : «Permettre aux Européens de parler une langue commune» (rappelant ainsi l'esperanto) ; «Pour les Régions Unies d'Europe» et «les Etats-Unis d'Europe» ; doter l'Europe d'une constitution (au bon souvenir du vote de 2005), etc.

Mais le PS ne s'arrête pas à une consultation sur l'Europe, il va jusqu'à demander des propositions sur «l'engagement». Et parmi les idées les plus provocatrices qui ne manqueront pas de titiller les cadres du PS, des individus demandent une fusion avec La République en marche.

Les consultations dureront jusqu'en septembre avec, à la fin, l'écriture d'une synthèse pour chaque thème.

