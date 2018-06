Emmanuel Macron et Jawad le logeur de Daesh ont un ami commun (et il pose sur Snapchat)

Des vidéos postées le 6 juin 2018 sur leurs comptes Snapchat montrent que Jawad Bendaoud, le logeur des terroristes du 13 novembre, et de Makao, ex-garde du corps d'Emmanuel Macron, ont passé une soirée ensemble.

Des vidéos publiées sur Snapchat dans la soirée du 6 juin montrent Jawad Bendaoud, le logeur des terroristes ayant perpétré les attentats du 13 novembre 2015, en compagnie de Makao, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Une jeune femme est également présente dans la pièce où les deux comparses sont attablés.

Sur le compte Snapchat de Jawad, on peut lire un message signé de sa main : «Jawad vs Makao FIFA 2018» qui semble indiquer que les deux hommes jouaient à un jeu vidéo ensemble. Sur la vidéo, Makao porte un maillot bleu barré de rouge, très ressemblant à celui de l’équipe de rugby de République Après vérification, d'autres photos postées sur son propre compte Snapchat le montrent vêtu du même maillot.

Je me fais un film ou c'est bien Makao le garde du corps d'Emmanuel Macron qui joue à la console avec Jawad Bendaoud ? pic.twitter.com/wsuHRcP5lq — Pierre Sautarel (@FrDesouche) 7 juin 2018

Aucune information sur la nature de la relation entre Jawad et Makao n'a pu être recueillie, ni sur la manière dont ils se rencontrés. Le 4 juin, deux jours avant que ces vidéos ne soient postées, Makao était invité à l’Elysée, et posait en photo à côté d’Emmanuel Macron. Contactée par CheckNews, le site de vérification d'infos de Libération, la présidence n'a pas souhaité commenter le lien unissant l'ex-garde du corps et Jawad Bendaoud.

Ce soir, j’ai l’honneur d’être invité chez le chef @EmmanuelMacron ! Merci 🙏🏾 pic.twitter.com/SYqN7OA4KX — Makao (@MakaoBmg) 4 juin 2018

Cette amitié entre l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron et Jawad Bendaoud, condamné en 2008 pour avoir tué avec un couperet son meilleur ami, a de quoi surprendre.

