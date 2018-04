L'hôtel de police de Metz noté sur Google : «Personnel chaleureux, j'ai hâte d'y retourner !»

Un homme qui affirme avoir passé la nuit en garde à vue à l'hôtel de police de Metz a commenté en ligne, non sans humour, son passage dans l’établissement, tel un touriste donnant son avis sur les prestations d’un hôtel... La police a réagi.

«Personnel accueillant et chaleureux, les chambres individuelles et collectives sont très confortables, j'ai passé une nuit d'enfer. Rien à redire sur la propreté, on pourrait y manger par terre. Côté repas, c'était excellent, les lasagnes en plastique, je n'en avais jamais goûté d'aussi bonnes.» Ce commentaire n'a pas été laissé par un voyageur sur un site de réservation d'hôtel, mais sur la page Google de l’hôtel de police de Metz, par un internaute qui, visiblement, a gardé un très bon souvenir de son interpellation, comme l'a repéré notamment Le Parisien.

© Capture d'écran google Avis laissé par un internaute sur Google après sa garde à vue à l'hôtel de police de Metz

J'ai hâte d'y retourner

L'internaute – dont, faut-il noter, rien n'indique qu'il a bel et bien été en garde à vue dans cet hôtel de police – a ensuite poursuivi sur le même ton empreint d’ironie : «J'ai également apprécié le voyage en navette à l'aller, chouette véhicule et chauffeur fort sympathique avec beaucoup de conversation. Bref, je recommande fortement cet établissement, j'ai hâte d'y retourner.»

Contactés par Le Républicain Lorrain, les services de police de l'établissement messin ont réagi avec humour à l'avis élogieux les concernant. «Nous accueillons avec satisfaction son appréciation. Mais la bonne appréciation que l'on a des choses découlant souvent de leur rareté, nous lui conseillons de ne pas renouveler l'expérience», ont-ils déclaré.

