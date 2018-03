Le procureur de Paris admet la «difficulté» de suivre les individus radicalisés

Le procureur de la République de Paris, François Molins, a fait savoir le 26 mars que l'auteur des attentats de Trèbes et Carcassonne du 23 mars qui ont fait quatre morts, était bien suivi par les services de renseignement en mars.

«Ce nouvel attentat terroriste confirme la menace endogène, illustre à nouveau la difficulté de suivre les individus radicalisés», a déclaré lors d'une conférence de presse le 26 mars le procureur de la République de Paris, François Molins, à propos des attaques de Trèbes et Carcassonne du 23 mars. Il a également déclaré que Redouane Lakdim, l'auteur des attentats qui ont fait quatre morts, faisait toujours l'objet d'un «suivi effectif» par les services de renseignement en mars 2018. L'homme, abattu par les forces de l'ordre lors de leur intervention, était fiché S depuis 2014 puis avait été inscrit à partir de novembre 2015 au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) en raison de ses «liens supposés avec la mouvance salafiste locale».

Par ailleurs, selon François Molins, Arnaud Beltrame, le gendarme qui avait échangé sa place avec un otage lors de la prise d'otage dans le supermarché de Trèbes, «avait une large plaie à la trachée et au larynx».

Lors de son interpellation, la compagne du djihadiste a crié «Allah Akbar»

La compagne du djihadiste Redouane Lakdim a crié «Allah Akbar» lors de son interpellation vendredi, mais «conteste avoir été associée au projet mortifère de son petit ami».

La jeune femme âgée de 18 ans, présentée comme une «convertie», et fichée «S», n'avait plus de contacts téléphoniques avec Redouane Lakdim depuis janvier mais est soupçonnée d'avoir poursuivi des échanges via une application, a précisé le procureur François Molins. Le matin du périple sanglant de son compagnon, elle a posté une sourate promettant l'enfer aux mécréants, a-t-il par ailleurs ajouté.

