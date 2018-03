Migrants à la Basilique de Saint-Denis : la droite s'insurge, l'insoumis Coquerel «assume»

Après la manifestation qui a eu lieu à la basilique Saint-Denis pour dénoncer la politique du gouvernement sur l'immigration, les tenants de la droite dure française ont tiré à boulets rouges sur les insoumis associés à cet événement.

Afin de défendre l’accueil des migrants et de dénoncer le projet de loi asile et immigration du gouvernement, 80 manifestants avaient investi la basilique de Saint-Denis, avant d'en être expulsés par les forces de l'ordre le 18 mars. Les manifestants avaient le soutien du collectif Coordination des sans-papiers (CSP93), du collectif Femmes en luttes 93 et de Paris Exil qui a assuré que «150 sans-papiers» étaient également présents lors de cette action. Un élu de Seine-Saint-Denis, l'insoumis Eric Coquerel, a également participé à l'action, qui n'a pas manqué d'alimenter le débat politique.

La présidente du Front national (FN), Marine Le Pen, a ainsi tweeté sa colère en dénonçant une profanation de la «nécropole de nos rois» par des migrants avec le soutien de «l'extrême-gauche [...] prêts à piétiner notre civilisation [...] dans leur folie immigrationniste».

En appelant des #migrants à profaner la Basilique Saint-Denis, nécropole de nos rois, "La France Insoumise" et l’extrême-gauche démontrent que, dans leur folie immigrationniste, ils sont prêts à piétiner notre civilisation et à profaner un lieu de culte historique. Indigne. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 19 mars 2018

Eric Coquerel n'a pas apprécié la pique de Marine Le Pen et l'a fait savoir par retour de tweet : «J’assume d’avoir soutenu cette occupation sans irrespect ni violence de sans-papiers qui ont rappelé symboliquement qu’une église était du côté du droit d’asile et des plus démunis. Et votre idée de profanation de la "nécropole de nos rois" c’est du pur Maurras.»

J’assume d’avoir soutenu cette occupation sans irrespect ni violence de sans-papiers qui ont rappelé symboliquement qu’une église était du côté du droit d’asile et des plus démunis. Et votre idée de profanation de la « nécropole de nos rois » @MLP_officiel c’est du pur Maurras https://t.co/YVwnFrwy7L — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 19 mars 2018

Il a ensuite conclu par une citation du pape François, adressée à «tous les fachos et racistes de service».

Et pour terminer sur une note charitable je citerai le Pape François à tous les fachos et racistes de service : «Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté » @Pontifex_frhttps://t.co/YVwnFrwy7L — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 19 mars 2018

Mais Marine Le Pen n'est pas la seule à avoir critiqué cette action.

Son ancien bras droit, Florian Philippot, a estimé : «Voir la nécropole des rois de France envahie par des associations militantes et les clandestins qu’elles amènent est un symbole très lourd : de la France visée dans son épaisseur historique, du laxisme qui domine, de l’obscénité des immigrationnistes.»

Voir la nécropole des rois de France envahie par des associations militantes et les clandestins qu’elles amènent est un symbole très lourd : de la France visée dans son épaisseur historique, du laxisme qui domine, de l’obscénité des immigrationnistes. pic.twitter.com/NV0sWOrDb8 — Florian Philippot (@f_philippot) 19 mars 2018

Son de cloche similaire chez Nicolas Dupont-Aignan, ancien soutien de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, et président de Debout la France : «Scandaleuse occupation par des sans-papiers de la basilique de Saint Denis avec la complicité honteuse de militants et d’élus d’extrême gauche. Je demande l’expulsion immédiate de ces clandestins qui, en plus d’être hors-la-loi, piétinent nos racines et notre Histoire !»

Scandaleuse occupation par des sans-papiers de la basilique de Saint Denis avec la complicité honteuse de militants et d’élus d’extrême gauche.

Je demande l’expulsion immédiate de ces clandestins qui, en plus d’être hors-la-loi, piétinent nos racines et notre Histoire ! pic.twitter.com/Hz20v09sNP — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 19 mars 2018

Secrétaire générale des Républicains, Valérie Boyer a également réagi sur le réseau social : «80 personnes ont investi la Basilique de St-Denis ce dimanche en soutien aux migrants et sans-papiers. J'attends du gouvernement de la fermeté face à ceux qui troublent l'ordre public. Les Français saturent, agissez !»

80 personnes ont investi la Basilique de #StDenis ce dimanche en soutien aux #migrants et sans-papiers. J'attends du #Gouvernement de la fermeté face à ceux qui troublent l'ordre public. Les Français saturent, agissez ! pic.twitter.com/t3b27qTEzU — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 19 mars 2018

Un tweet relayé par le président des Républicains, Laurent Wauquiez.

Une autre élue de La France insoumise (LFI) a volé au secours de la manifestation en abordant l'affaire sous son angle historique et plus révolutionnaire, selon Clémentine Autain : «Il n'y a rien à profaner. On a tout mis à la fosse commune en 1793. L'enjeu est aujourd'hui de trouver un lieu refuge pour des personnes qui ont fui la guerre et la misère.»

Mais il n'y a rien à profaner. On a tout mis à la fosse commune en 1793. L'enjeu est aujourd'hui de trouver un lieu refuge pour des personnes qui ont fui la guerre et la misere. https://t.co/VVkgFSaq0P — Clémentine Autain (@Clem_Autain) 19 mars 2018

Comme le lui ont fait toutefois fait remarquer certains internautes en commentaires, si les tombeaux des rois ont été vidés de leurs contenus en 1793 pendant la période dite de la Terreur, Louis XVIII a décidé en 1814 de transférer à nouveau les restes royaux à l'intérieur de la basilique après une semaine de fouilles. En 1815, ce sont les dépouilles de Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis VII qui ont rejoint la basilique.

