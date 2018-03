Débat sur RT France : l'intervention russe en Syrie, quel bilan et quel avenir ?

A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle russe du 18 mars, RT France diffuse tous les soirs à 19h30 un débat sur le sujet. Pour ce sixième débat, Gilles Remy et Frédéric Pichon évoquent les enjeux du scrutin.

Avec l’émission Le Débat sur l'élection présidentielle russe de 2018, RT France vous invite à découvrir le contexte, les candidats ou encore les enjeux du scrutin, au cours d’une discussion avec deux invités, tous les soirs à 19h30 jusqu'au premier tour, le 18 mars.

Pour l’édition du 16 mars, Magali Forestier reçoit Gilles Remy, directeur de CIFAL, société française de commerce et de services opérant en Russie, et conseiller du Commerce extérieur de la France. Est invité également Frédéric Pichon, chercheur et auteur de Syrie, une guerre pour rien.

