Joueurs frappés par leurs supporters, terrain envahi : le match Lille-Montpellier dégénère (IMAGES)

Mécontents de leur équipe, avant-dernière de Ligue 1, des centaines de supporters du LOSC ont envahi la pelouse pour s'en prendre physiquement à leurs joueurs, criant «Si on descend, on vous descend». Une scène retransmise en direct.

Scène surréaliste le soir du 10 mars au stade Pierre Mauroy, pour la rencontre de football qui opposait Lille, avant-dernier du championnat français, et Montpellier. A l'approche de la fin du match, les chants hostiles des supporters lillois envers leur propre équipe redoublaient d'intensité.

Mais c'est lorsque le coup sifflet final est donné (1-1) que la situation dégénère véritablement. Des centaines de supporters envahissent la pelouse, puis se ruent vers les joueurs du LOSC, bousculés et victimes des coups de pieds. Les sportifs ont été rapidement exfiltrés par les services de sécurité.

Scène surréaliste au Stade Pierre Mauroy !

Envahissement de terrain, joueurs frappés et bagarre générale... 🥊😱#LOSCMHSCpic.twitter.com/JJEO4Hjwxj — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) 10 mars 2018

Selon 20minutes, les fans de football en colère auraient même par deux fois failli parvenir à accéder aux vestiaires. Ils sont en tout cas restés plusieurs minutes sur la pelouse pour chanter des slogans tels que «Si on descend, on vous descend» ou encore «Vous salissez notre maillot».

"Vous salissez notre maillot"



"Lopez ! Lopez ! On t'en**** !"



"Si on descend, on vous descend..."#LOSCMHSC#JourDeFootpic.twitter.com/5bKGPU9vm4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 10 mars 2018

Les images ont fait le tour de la toile.

«C’est dur de voir que nos propres supporters rentrent sur le terrain et s’en prennent aux joueurs. Qu’ils soient déçus, d’accord mais ils auraient pu l’exprimer autrement. On était choqués dans le vestiaire», a déclaré le capitaine de l'équipe lilloise Ibrahim Amadou, cité par le journal, après la rencontre.

L'entraîneur a également commenté l'incident : «Mes joueurs ne méritent pas ça. Nos supporters sont en colère. Il y a de la frustration, de la colère et de la peur de voir descendre l’équipe en Ligue 2, ça je le comprends. Mais envahir le terrain et aller dans la violence, ça n’arrange rien et ça n’améliorera pas cette équipe.»

«Je ne peux pas cautionner ce qui s’est passé parce que ça peut déboucher sur des accidents ou des drames. Le jour où il y a un accident, on fait quoi ? On s’excuse ? Il va se passer quoi quand je vais rentrer chez moi ? Des mecs vont m’attendre ou vont attendre des joueurs et vont rentrer chez eux ?», poursuit Christophe Galtier.

"Ce sont aussi des supporters qui sont malheureux et tristes (...) Je ne cautionne rien, je n'accepte pas qu'on frappe mes joueurs"



Christophe Galtier (@losclive) après #LOSCMHSC dans #JourDeFootpic.twitter.com/Se3AY4EcvH — Canal Football Club (@CanalFootClub) 10 mars 2018

19eme de Ligue 1, le club de football de Lille a enchaîné son sixième match sans victoire et va devoir lutter pour le maintien dans une ambiance pour le moins tendue.

Lire aussi : Les 12 stades de la Coupe du monde 2018 en Russie vus par satellite