Benoît Hamon, homme politique... et comédien (VIDEO)

L'ancien candidat PS à la présidence, Benoît Hamon, a participé au tournage d'une série télévisée dans laquelle il tient un petit rôle : le sien. Le chef de file du nouveau mouvement Génération.s a décidé d'accorder un coup de pouce aux auteurs.

Comme annoncé à la fin du mois de février dans la presse, le candidat malheureux à la présidentielle 2017 Benoît Hamon joue son propre rôle dans une web série bretonne diffusée sur le net et sur des chaînes locales. Elle raconte le quotidien d'une station de Radio locale dont elle porte le nom, On K'air. Jules Raillard, auteur de la série, n'y croyait pas trop quand il a contacté Benoît Hamon pour jouer son propre rôle dans la scène finale du dernier épisode de la première saison. « Je l’avais entendu dire sur une radio qu’il allait chercher du boulot, on a décidé de le prendre au mot et de lui envoyer un mail… et surprise, il a accepté !», se réjouit-il.