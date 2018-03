Sondage : plus d’un Français sur deux désapprouve l’action d’Emmanuel Macron (-9 points)

Le président français et son Premier ministre accusent un net recul des opinions favorables selon une étude Ifop-Fiducial diffusée le 7 mars. L'action d'Emmanuel Macron ne convainc plus qu'un Français sur deux et chute à 44%.

L'approbation de l'action d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe est en nette baisse (-4) en mars pour le deuxième mois consécutif et se situe désormais au-dessous de la barre des 50%, selon un sondage Ifop-Fiducial rendu public le 6 mars.

Avec 44% de réponses positives, le président de la République perd un total de neuf points en deux mois et retrouve son niveau du mois de novembre. 55% (+4) des personnes interrogées n'approuvent pas son action.

Par ailleurs, les sondés ne sont plus que 45% (-6) à considérer que l'actuel locataire de l'Elysée mène «une bonne politique économique», selon cette enquête pour Paris Match et Sud Radio.

En pleine période d'annonce des réformes, Edouard Philippe est également en net recul. Seuls 46% (-4) des Français qui approuvent son action et 53% (+4) sont d'un avis contraire.

Le Premier ministre a perdu un total de 13 points d'approbation en deux mois et retrouve lui aussi son niveau de novembre, après une embellie fin 2017. Les personnes interrogées ne sont plus que 44% à estimer qu'il «inspire la confiance».

Les Insoumis restent les champions de la contestation

La France insoumise (34%) reste la formation «qui incarne le mieux l'opposition au président de le République» aux yeux des Français, devant Les Républicains (27%), le Front national (23%) et le Parti socialiste (11%).

