«On jette les salariés et ils doivent fournir le sac poubelle» : le coup de gueule d'un syndicaliste

Les enseignes françaises de Castorama vont délocaliser près de 500 postes en Pologne et les employés français devront eux mêmes former leurs collègues polonais. Face à cette situation, Xavier Gaspart (CGT) est révolté.

«Les gens ont monté cette enseigne et du jour au lendemain, on les jette à la poubelle et les salariés doivent fournir le sac poubelle», a déclaré à RT France Xavier Gaspard, délégué syndical CGT Castorama, le 1er mars.

La cause de sa révolte ? Les enseignes françaises de Castorama délocalisent une partie de leur comptabilité qui sera transférée en Pologne. Près de 500 postes seront supprimés en France et les employés français devront eux-mêmes former leurs collègues polonais.

Face à cette situation, les syndicats CGT et FO jugent les indemnités de départ insuffisantes.

«Les gens sont de simples matricules», déplore le syndicaliste qui, pourtant, ne se résigne pas : «Je peux vous dire que la colère monte. Mais on ne se laissera pas faire. On va lutter.»

Auteur: RT France

