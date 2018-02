«Française de papier» : Nadine Morano donne son avis sur le clash TPMP la Villardière-Diallo

Le clash entre Rokhaya Diallo et Bernard de la Villardière sur le plateau de Cyril Hanouna a fait vivement réagir Nadine Morano, nommée récemment conseillère auprès de Laurent Wauquiez. Virale, son intervention sur Twitter a relancé la polémique.

Nadine Morano a fait irruption sur Twitter ce 27 février afin de réagir à la prise de bec la veille entre, d'une part, le journaliste-présentateur phare de M6, Bernard de la Villardière, et d'autre part la militante antiraciste Rokhaya Diallo, également habituée des plateaux, passée par Canal+, LCP, Mediapart et depuis 2017, chroniqueuse pour l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste.

«L'intolérance, l'arrogance, la suffisance de la militante Rokhaya Diallo qui combat la culture, les racines de la France et fait la propagande scandaleuse de la régression de la femme avec le hijab», a fulminé Nadine Morano.

L’intolérance, l’arrogance, la suffisance de la militante @RokhayaDiallo qui combat la culture, les racines de la France et fait la propagande scandaleuse de la régression de la femme avec le hidjab. Française de papier pic.twitter.com/7hSkV3sbKm — Nadine Morano (@nadine__morano) 26 février 2018

Et l'ex-secrétaire d'Etat de Nicolas Sarkozy, devenue récemment conseillère du président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez, d'asséner : «Française de papier».

La sémantique choisie n'a pas manqué de faire mouche auprès du député Front national Gilbert Collard, qui a approuvé la sortie de Nadine Morano. «Tout mon soutien à Nadine Morano à propos de son tweet sur Rokhaya Diallo : quel mal y a-t-il, en effet, à dire d'une "écrivaine" qu'elle est une Française de papier ?», a ainsi plaisanté l'avocat-député frontiste du Gard.

Tout mon soutien à @nadine__morano à propos de son tweet sur Rokhaya Diallo : quel mal y a-t-il, en effet, à dire d'une "écrivaine" qu'elle est une Française de papier ? https://t.co/8iAyodb3ek — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 27 février 2018

Mais Nadine Morano est allée un peu plus loin. Elle a ainsi également retweeté un conseiller de la présidente du FN Marine Le Pen, Jean Messiha, pour qui Rokhaya Diallo est une «pimbêche idéologique [...] pire que Marlène Schiappa, Caroline De Haas et Clémentine Autain réunies».

Rokhaya Diallo est pire que Marlène Schiappa, Caroline de Haas et Clémentine Autain réunies ... Bravo à Bernard de la Villardière d’avoir remis à sa place cette pimbêche idéologique ! pic.twitter.com/SjEtghR4H5 — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 26 février 2018

Rokhaya Diallo s'est également saisi de Twitter pour répondre à l'offensive lancée par Nadine Morano et a tout de suite visé son point jugé le plus faible. «Après la France "pays de race blanche", la délicieuse Nadine Morano me qualifie de "Française de papier". Il semblerait que cette femme qui a pourtant été ministre de la République ne me considère pas comme une vraie Française... Je me demande bien pourquoi», a-t-elle tweeté.

Après la France « pays de race blanche », la délicieuse @nadine__morano me qualifie de « Française de papier ». Il semblerait que cette femme qui a pourtant été ministre de la République ne me considère pas comme une vraie Française... Je me demande bien pourquoi 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/T4oQySBzUC — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) 26 février 2018

La Licra, association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a également mis le pied sur le ring, pour déclarer que dans cette affaire, les torts étaient partagés entre Nadine Morano et Rokhaya Diallo. «La tenaille identitaire est à l'oeuvre et dans les deux cas, c'est la République qui est affaiblie», a déploré l'association sur le réseau social à l'oiseau bleu.

.@nadine__morano et sa « Française de papier » et @RokhayaDiallo et son « racisme d'État ». La tenaille identitaire est à l'oeuvre et dans les deux cas, c'est la République qui est affaiblie. #TPMP — LICRA (@_LICRA_) 27 février 2018

