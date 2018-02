Gêne aux JO : le costume de la patineuse française se détache en pleine compétition (PHOTOS)

Les patineurs français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont vécu un moment embarrassant à Pyeongchang, lorsque le haut du costume de la première s'est détaché, laissant apparaître son sein gauche. Ils ont tout de même terminé deuxième.

«Cela m’a beaucoup déconcentrée, mon pire cauchemar est arrivé aux Jeux Olympiques» : c'est ce qu'a déclaré la patineuse artistique française Gabriella Papadakis en conférence de presse le 19 février, après sa performance à Pyeongchang.

Et pour cause, si elle et son partenaire Guillaume Cizeron ont obtenu la seconde place, le haut de son costume s'est détaché en plein show, laissant apparaître son sein gauche devant des millions de téléspectateurs. La scène était en effet retransmise en direct à la télévision.

© Alexander Vilf / Sputnik

«C’est arrivé dans les premières secondes du programme, je me suis dit que je n’avais pas le choix, qu’il fallait continuer, c’est ce qu’on a fait», a-t-elle encore raconté. Elle a poursuivi : «On peut être fiers de nous parce qu’on a été capables de faire une super performance malgré ce qui est arrivé.»

© Alexander Vilf / Sputnik

«Je l’ai senti tout de suite, et j’ai prié. Qu’est-ce que je pouvais faire ?», a-t-elle encore ajouté en conférence de presse.

© Alexander Vilf / Sputnik

A l'issue du programme court, le couple s'est placé en deuxième position derrière les canadiens Tessa Virtue et Scott Moir. Le couple de Français compte 1,74 point de retard avant la danse libre programmée le 20 février.

Lire aussi : Danse (nu) avec les loups, l'Eurovision va-t-elle autoriser la «performance» du bélarusse ? (VIDEO)