Wanted : Florian Philippot, un contrat à 12 000 euros a-t-il été mis sur sa tête ?

Florian Philippot a porté plainte après avoir reçu des menaces de mort. Selon des détails non-confirmés, un homme lui aurait confié avoir reçu consigne de le tuer pour 12 000 euros. Il aurait proposé une négociation au président des Patriotes.

Florian Philippot a confirmé le 10 février à l'AFP avoir porté plainte au commissariat à proximité de son domicile parisien pour «des menaces [de mort] de deux personnes différentes en quelques semaines». Il a ainsi confirmé une information publiée en premier lieu par la magazine people Closer.

Selon cette source, Florian Philippot aurait notamment reçu des menaces de mort de la part d'un corbeau (auteur d'un message anonyme). L'AFP précise que les menaces ont été proférées par des messages privés sur Facebook.

D'après le magazine people, le corbeau se présenterait comme un tueur à gages qui aurait averti le président des Patriotes que sa tête avait été mise à prix pour 12 000 euros par un «politicien». Cette dernière information n'est toutefois pas confirmée par Florian Philippot.

Un virement de 10 000 euros et tu restes en vie

L'individu aurait confessé qu'il n'avait rien de personnel contre Florian Philippot et qu'il n'était pas non plus opposé aux idées de l'ex-numéro 2 du Front national. Sa raison serait simplement pécuniaire, dans le souci de gagner un peu d'argent. L'anonyme aurait proposé une négociation au député européen : «un virement de 10 000 euros et tu restes en vie», selon Closer, le média ayant reçu, semble-t-il, les détails de la lettre. En cas de refus, l'individu aurait précisé qu'il ordonnerait une surveillance par «ses hommes [qui] n'hésiteront pas à exécuter le contrat même demain ou bien un autre jour».

Toujours d'après Closer, «le parquet de Paris a pris l'affaire très au sérieux».

Lire aussi : L'avocat de Salah Abdeslam et sa famille visés par des menaces de mort