Hormis une mention de la Corse dans la Constitution, Macron ne cède rien aux nationalistes

Lors de son discours très attendu à Bastia, le président de la République a finalement balayé la quasi-totalité des revendications des nationalistes corses, telles que la création d'un statut de résident et la «co-officialité» de la langue corse.

L'intervention très attendue du président Emmanuel Macron sur «l'avenir de la Corse dans la République» à Bastia, ce 7 février à Bastia, a accouché d'une souris : le chef d'Etat s'est déclaré «favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution» en raison «de sa géographie, de ses spécificités», sans donner beaucoup plus de détails. Devant plusieurs centaines de personnes rassemblées dans un centre culturel, au cours de sa deuxième journée sur l'île de Beauté, le chef d'Etat a, en outre, annoncé son rejet des principales revendications des nationalistes corses, avec qui l'Elysée entretient des relations particulièrement tendues plusieurs quelques jours.

Si on résume :

→ amnistie ❌

→ fiscalité ❌

→ statut de résident ❌

→ co-officialité ❌

Macron opposé au statut de résident, à la «co-officialité» de la langue corse et à l’amnistie des prisonniers «politiques»

Ainsi, le président de la République estimé que «la mise en oeuvre d'un statut de résident» en Corse, une exigence des élus nationalistes, n'était «pas la bonne réponse» aux problèmes immobiliers sur l'île. «Aujourd'hui, quand les prix montent et que les terrains sont vendus, ce sont rarement des gens qui ne sont pas corses qui en profitent», s'est justifié le chef de l'Etat, qui s'est par ailleurs engagé à «favoriser la construction de logements» et à «simplifier les règles d'urbanisme», face à des «contraintes parfois exorbitantes» liées à la spécificité géographique de l'île.

S'exprimant sur l'identité corse au sens large, le président s'est également déclaré opposé à la «co-officialité» de la langue corse, souhaitée par les nationalistes, préférant développer le bilinguisme. Selon lui, le corse constitue déjà la langue régionale la plus enseignée et soutenue par l'Etat français – ce qui est pour lui suffisant.

Autre refus d'une revendication nationaliste, exprimé la veille par le président de la République : l’amnistie des prisonniers que les nationalistes appellent «politiques». Lors de l'hommage au préfet Claude Erignac (assassiné vingt ans auparavant dans une rue d'Ajaccio) le 6 février, Emmanuel Macron avait refroidi les nationalistes , en excluant toute amnistie pour ceux-là.

Tensions avec les élus nationalistes : boycott du repas avec Macron

Parmi les invités du discours prévus figuraient les élus nationalistes qui occupent les principaux postes de pouvoir de l'île, et ont manifesté à plusieurs occasions leur mécontentement vis-à-vis de l'Elysée et du gouvenremet : Gilles Simeoni, président du conseil exécutif, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, ainsi que les trois députés nationalistes Jean-Felix Acquaviva, Paul-André Colombani, Michel Castellani et le maire de Bastia Pierre Savelli.

Néanmoins, d'après un journaliste de Corse-Matin, il n'y avait «pas de place pour les élus nationalistes dans la salle.» «Une injure supplémentaire», aurait déclaré un de ces élus, selon le journaliste.

Plus tôt dans la journée, les nationalistes corses avaient marqué leur mécontentement envers Emmanuel Macron en refusant de déjeuner avec lui à Bastia, quelques heures avant d'assister au discours, point d'orgue de tensions avec l'Elysée, qui s'étaient notamment manifestées à travers une manifestation le 3 février à Ajaccio.

