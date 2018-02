Calais : des rixes entre Afghans et Erythréens font 13 blessés, quatre entre la vie et la mort

Une centaine de migrants armés de bâtons et de pierre se sont affrontés à coup de barres de fer et avec des armes à feu en marge d'une distribution de repas. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb doit se rendre à Calais dans la soirée.

13 migrants ont été blessés, à Calais ce 1er février 2018 lors de plusieurs rixes qui ont opposé des Afghans et Erythréens après une distribution de repas. Pour quatre d'entre eux, blessés par balle, selon le parquet de Boulogne-sur-mer cité par l'AFP, le pronostic vital est engagé. «Une centaine de migrants africains armés de bâtons ont voulu s'en prendre à une vingtaine d'Afghans», a détaillé le parquet. Ces violences se sont déroulées aux alentours de 15h30, d'après la préfecture, près du centre hospitalier de la ville. A 17h45, cette rixe était terminée, mais la police était encore sur place.

Vers 16h, une deuxième rixe a éclaté à environ 5 kilomètres de là, sur la commune de Marck, près du centre de logistique Transmarck. «Les forces de police sont intervenues pour protéger les migrants de nationalité afghane pris à partie par 150 à 200 migrants de nationalité érythréenne», a précisé la préfecture. A l'occasion de cette rixe, six migrants ont été blessés par des «coups de barre de fer».

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb attendu dans la soirée

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé sur Twitter qu'il allait se rendre ce même 1er février dans la soirée à Calais. «Après les graves incidents survenus aujourd'hui, je me rends dès ce soir à Calais pour un point de situation avec le préfet, la maire de la ville et les acteurs locaux», a tweeté le ministre de l'Intérieur. Il rencontrera également les forces de l'ordre et les secours.

Après les graves incidents survenus aujourd'hui, je me rends dès ce soir à Calais pour un point de situation avec le Préfet, la Maire de la ville et les acteurs locaux.

J’y rencontrerai nos forces de sécurité & secours mobilisées dans ces conditions particulièrement difficiles. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 1 février 2018

Ces violences interviennent alors qu'une opération anti-squat a été menée par la police ce même jour dans la matinée. Selon le parquet, la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) et la brigade mobile de recherches de la police aux frontières vont être saisies.

La dernière rixe entre migrants ayant débouché sur des blessures par balle remonte au 25 novembre 2017, lors d'un échange de tirs entre deux groupes d'Afghans, possible règlement de comptes entre passeurs. Cinq d'entre eux avaient été blessés. Le 18 janvier, un migrant avait également été gravement blessé à l'arme blanche lors d'une rixe sur une aire de l'autoroute A16 à hauteur d'Offrethun (Pas-de-Calais).

