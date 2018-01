Sciences Po Rennes lance une promotion exclusivement réservée aux réfugiés

En partenariat avec l'association Wintegreat, l’Institut d’études politiques de Rennes a ouvert une promotion spécialement dédiée aux réfugiés. 23 d'entre eux bénéficient depuis le 30 janvier de cours intensifs de langue française.

23 réfugiés ont rejoint les bancs de Sciences Po Rennes après l’ouverture d’une promotion qui leur a été spécifiquement dédiée. Les élèves réfugiés suivent ainsi depuis le 30 janvier un parcours très différent de celui de leurs camarades. En effet, le cursus porte essentiellement sur l’apprentissage de la langue française afin de leur permettre une meilleure intégration dans le monde du travail. Cette promotion est ouverte exclusivement aux personnes réfugiées titulaires d'un diplôme du baccalauréat.

Une équipe de bénévoles de l'association Wintegreat, composée d’un «mentor», d'un «compagnon de route» ainsi que d’un coach selon le site de celle-ci, sera notamment mobilisée pour assurer leur réussite. A la fin du semestre, un certificat signé par Sciences Po et Wintegreat sera remis aux étudiants méritants. Sciences Po Rennes n’est pas le seul établissement français à ouvrir une promotion intégrant exclusivement des réfugiés. L’Ecole supérieure de commerce de Paris a ouvert le bal en 2016 avant d’être suivies par une dizaines de grandes écoles à travers la France.

«Chaque année, plus de 80 000 personnes réfugiées arrivent en France. Une fois dans la société d’accueil, la plupart sont contraintes d’abandonner leurs projets et leurs rêves», affirme l’association sur son site internet. Son objectif est de devenir «la passerelle manquante qui révèle le potentiel des personnes réfugiées et leur permet de reprendre un parcours professionnel à la hauteur de leurs exigences».

Lire aussi : Déduis le nombre de migrants ! Les éditions Nathan s'excusent après leur exercice de math polémique