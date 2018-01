Quand il veut rester anonyme, Manuel Valls prétend être... Benoît Hamon

L'ancien Premier ministre a raconté sur Europe 1 qu'il lui était souvent difficile de passer inaperçu et qu'il mettait casquette et lunettes de soleil pour rester anonyme. Et quand cela ne suffit pas, il se fait passer pour... Benoît Hamon.

Invité d'Anne Roumanoff sur Europe 1 le 27 janvier, le député de l'Essonne Manuel Valls était d'humeur taquine. Evoquant sa relation avec le grand public, l'ancien chef du gouvernement a tout d'abord assuré que les gens étaient «plutôt gentils» à son endroit, regrettant simplement que les adolescents lui rappellent sans cesse le 49-3. «Ca sonne comme un coup de pistolet, comme si c'était un coup d'Etat !», s'est-il amusé, suscitant des rires dans le studio.

Aussi, le député apparenté La République en marche (LREM) a avoué souhaiter parfois se fondre dans un relatif anonymat : «Quand j'ai pas envie de parler, je mets ma casquette, je prends un bouquin, mes lunettes de soleil.» Un stratagème pas toujours suffisant pour l'ancien locataire de Matignon qui a confié qu'on le reconnaissait tout de même.

Alors pour être sûr de rester dans l'anonymat, Manuel Valls affirme disposer d'une botte secrète : «Je dit "je suis Benoît Hamon".»

L'ancien candidat socialiste à la présidentielle, – fondateur du nouveau parti Génération·s – appréciera le trait d'esprit.

Lire aussi : Quand Manuel Valls like sur Twitter la une de Valeurs actuelles... et s'en dédit «trop tard»