Les rats vont-ils submerger Paris ? Les éboueurs interpellent la mairie (VIDEO)

Si la mairie dit prendre «le problème à bras-le-corps», les éboueurs de la capitale s'inquiètent de la prolifération des rats au quotidien et interpellent les pouvoirs publics dans une vidéo choc montrant l'ampleur du fléau.

Dans une vidéo tournée au mois de décembre 2017, des employés de la ville de Paris dénoncent la prolifération des rats dans la capitale et interpellent la mairie qui assure pour sa part avoir pris la mesure de la situation.

L'extrait vidéo montre une scène impressionnante : des dizaines de rats grouillent dans une benne à ordure située dans le VIIe arrondissent de Paris pour y grappiller quelques miettes de nourriture.

L'agent de propreté de la ville de Paris qui a capté ces images assure sous couvert d'anonymat que ce n'est pas la première fois que lui et ses collègues font une telle découverte : «Depuis un an, on constate une prolifération des rats dans tous les arrondissements qui bordent la Seine.» Et l'éboueur de déplorer la banalisation de ce type de rencontres, «tant pour les Parisiens que pour les touristes, qui viennent visiter la plus belle ville du monde.» Il est également inquiet pour sa santé : «Un collègue m’a raconté qu’un rat lui avait sauté à la gorge et un autre au bras.»

Pour expliquer ce phénomène inquiétant de prolifération des rats dans la capitale, plusieurs hypothèses sont avancées par le journal Le Parisien : les poubelles de certains restaurateurs irresponsables déposées directement sur la rue et pas dans les containers réservés à cet effet, les utilisateurs des aires de pique-nique dans les squares de la capitale ou encore les crues à répétition qui feraient refluer les nuisibles des berges vers les quais.

Selon l'article du Parisien, la mairie de Paris explique pour sa part avoir pris connaissance de ce phénomène, mais se veut rassurante. «Toutes les directions concernées ont pris le problème à bras-le-corps», a ainsi déclaré l'adjoint au maire en charge de la propreté.

Selon un article antérieur du quotidien, des contraceptifs pour les rats ont été testés avec succès aux Etats-Unis, mais pour l’instant ces moyens restent interdits en Europe.

Lire aussi : Drogue, violence dans les métros parisiens : des conducteurs ne veulent plus marquer certains arrêts