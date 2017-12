Immigration : Gérard Collomb en aurait «marre de passer pour le facho de service»

Sous le feu des critiques, notamment depuis la présentation de son projet de loi sur l'immigration, le ministre de l'Intérieur regretterait qu'Edouard Philippe ne se «mouille pas» pour le défendre.

«J'en ai un peu marre de passer pour le facho de service», aurait déclaré Gérard Collomb à ses proches selon Le Canard enchaîné à paraître le 27 décembre.

Le ministre de l'Intérieur en aurait même profité pour glisser une petite pique au Premier ministre du gouvernement, déclarant, toujours d'après le journal satirique : «On ne se bouscule pas pour me soutenir [...] J'ai plutôt l'impression qu'Edouard Philippe compte les points, reçoit les associations, mais ne se mouille pas.»

En cause de son insatisfaction, notamment, les critiques qu'il essuie pour sa position sur l'immigration, qu'il défend malgré tout. «Le procès que l'on me fait est assez malhonnête», aurait-il lâché, argumentant : «Si l'on veut vraiment agir pour protéger les migrants qui risquent leur vie dans les pays dont ils viennent, il faut bien savoir qui est qui. Et s'ils ont droit à l'asile politique ou pas. Car si ce sont des Syriens, des Erythréens ou des Soudanais, ce n'est pas la même chose que s'ils sont Sénégalais.»

Après six mois passés au gouvernement, Gérard Collomb a subi des critiques, notamment à la suite de la présentation du projet de loi sur l'immigration. Celui-ci prévoit entre autres que des équipes de fonctionnaires aillent recenser les migrants dans les centres d'hébergement d'urgence.

Lire aussi : «Il faut retourner dans votre pays» : interpellé sur les réfugiés, Macron prône la fermeté (VIDEO)