Macron, une «mauviette» selon Collard ? Le député s'emporte sur la question de la capitale d'Israël

Le député du Gard déplore la «demi-mesure» d'Emmanuel Macron qui, d'après lui, aurait dû saluer la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'Etat hébreu. Mais ce faisant, il s'écarte de la position officielle de son parti.

Gilbert Collard n'a pas de mots assez durs pour condamner Emmanuel Macron, lequel avait jugé «regrettable» la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. «C'est toujours pareil, cette espèce de demi-mesure en permanence, d'incapacité à dire les choses comme elle sont», a-t-il lâché sur LCI, le 7 décembre dans la soirée. «Moi je trouve désolant qu'on n'ait pas d'hommes d'Etat courageux, voilà», a poursuivi le député Front national (FN) du Gard, élargissant quelque peu le sujet. Et d'asséner : «Des mauviettes.»

La question palestinienne et la déclaration de Donald Trump semblent embarrasser quelque peu le FN, qui avait clairement soutenu la candidature de Donald Trump en 2016 et salué son élection. Plus tôt ce même jour, Sébastien Chenu, porte-parole du FN, tentait de trouver une ligne médiane. «Ca ne met pas un coup d'arrêt [au processus de paix mais] ça complique les choses. La position d'un président d'un grand Etat comme les Etats-Unis, ce n'est pas de compliquer les choses mais de les apaiser», a-t-il argumenté sur LCP, avant de concéder : «C'est pour ça que je trouve que Donald Trump est maladroit.»

