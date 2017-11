«Persécution bancaire personnelle» : Marine Le Pen déclare avoir été «chassée» de la HSBC

Au lendemain de la clôture des comptes du FN par la Société générale, Marine Le Pen affirme avoir été «chassée» de sa banque, la HSBC. Dénonçant un «fatwa bancaire», elle a annoncé son intention de déposer plainte pour «discrimination».

«La persécution bancaire devient personnelle : monsieur [Thomas] Vandeville, patron de la HSBC, me chasse de la banque dont je suis cliente depuis 25 ans. Je diffuserai l'enregistrement de la conversation lors de ma conférence de presse à 11H30», a tweeté la présidente du Front national Marine Le Pen le 22 novembre.

Lors de cette conférence de presse, qui portait sur le thème «la démocratie française menacée par les oligarchies financières», Marine Le Pen, a en outre annoncé un dépôt de plaintes pour «discrimination» contre la Société générale, qui a demandé au Front national de clôturer ses comptes, et contre HSBC.

«Nous déposerons évidemment plainte au nom du Front national contre la Société générale et sa filiale. A titre personnel je le ferai contre la HSBC. Et nous appelons nos cadres, nos élus, nos adhérents, nos électeurs, à en tirer toutes les conséquences et à soutenir plus que jamais le Front national et la démocratie», a-t-elle déclaré, évoquant une «fatwa bancaire» à l'encontre du FN.

L'appel de la présidente du Front national s'est traduit sur le réseau social Twitter par l'émergence du hashtag #JequittelaSG le 22 novembre, qui s'est retrouvé propulsé dans les tendances du moment. De nombreux internautes ont ainsi souhaité montrer leur solidarité avec le parti frontiste.

📣 Nous invitons l’ensemble de la Patriosphère et les défenseurs de la liberté à tweeter massivement sur #JeQuitteLaSG.



La toute puissance des oligarchies bancaires doit être combattue ! pic.twitter.com/x82hCeLqjG — Avec Marine 🇫🇷 (@avec_marine) 22 novembre 2017

«Nous ne débattons publiquement pas de nos relations avec nos clients», a réagi une porte-parole de HSBC France interrogée par l'AFP. «Les relations que nous entretenons avec eux sont régies par un ensemble d'obligations réglementaires auxquelles nous nous conformons», a-t-elle ajouté. La Société générale avait fait une déclaration similaire, estimant qu'elle était «tenue au secret bancaire et ne [pouvait] donc s'exprimer sur un dossier privé».

