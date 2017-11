Caroline Fourest entendue par les enquêteurs dans l'affaire Tariq Ramadan

Caroline Fourest a annoncé avoir été entendue par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire Ramadan à la demande d'une des victimes. Les avocats de l'islamologue avaient précédemment déposé plainte contre l'essayiste pour subornation de témoin.

Dans un message publié sur son compte Facebook, la journaliste et essayiste Caroline Fourest dit avoir été «enfin entendue» par les enquêteurs, «à la demande de la seconde plaignante», dans l'affaire Tariq Ramadan. Elle précise leur avoir remis de nombreux documents qui conforteraient le récit d'une des femmes ayant porté plainte pour viol contre l'islamologue, lors d'une audition qui s'est tenue le 20 novembre selon l'AFP.

«J'ai pu verser au dossier de nombreux SMS, mails et captures d'écran confirmant que son récit n'avait pas varié depuis 2009. Et que d'autres femmes ont parlé sur des blogs avant qu'ils ne soient hackés ou fermés», a ajouté la journaliste dans son message.

Plainte pour subornation de témoin

Les avocats de l'islamologue, Yassine Bouzrou et Julie Granier, avaient pour leur part mis en doute les liens entretenus par Caroline Fourest avec les victimes début novembre. Ils avaient déposé une plainte pour subornation de témoin visant nommément l'essayiste, qu'ils soupçonnent de collusion avec ces trois femmes.

Mi-novembre, Le Parisien avait révélé le contenu de conversations entre l'islamologue et l'une des plaignantes, Henda Ayari, datées de plusieurs mois après les faits présumés et qui avaient été remis à la Justice par les avocats de Tariq Ramadan. «J'étais dans une période difficile et instable et des personnes qui te haïssent m'ont monté la tête contre toi en te faisant passer pour un monstre pervers et sans cœur», déclarait notamment Henda Ayari.

Selon Fourest, trois femmes l'ont alerté dès 2009 sur les «sévices du gourou»

Caroline Fourest, qui avait consacré un livre à charge au «Frère Tariq» en 2004, avait déjà affirmé fin octobre avoir été alertée dès 2009 par trois femmes, victimes, selon elle, de «sévices particulièrement violents, traumatisants et dégradants» de ce «gourou».

Pour #TariqRamadan, «soit vous êtes voilée, soit vous êtes violée», selon son accusatrice

➡️ https://t.co/We8KYyevTRpic.twitter.com/qnVGviRjGL — RT France (@RTenfrancais) October 30, 2017

Tariq Ramadan est visé par deux plaintes pour viol en France, l'une émanant d'une ex-salafiste devenue militante féministe et laïque qui a déposé une plainte en octobre. Une seconde plainte a été déposée fin octobre et jointe à l'enquête préliminaire ouverte à Paris pour «viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort».

L'islamologue et théologien controversé, populaire dans les milieux musulmans conservateurs, conteste les accusations, se disant victime d'une «campagne de calomnie».

