Stéphane Bern propose de faire payer l’entrée des cathédrales et crée une vive polémique

L'animateur Stéphane Bern a suggéré dans une interview qu'il fallait faire payer «d'urgence» l’entrée des cathédrales, s'attirant les foudres de l'Eglise et de ses évêques et de la Twittosphère.

C’est une petite phrase, mais elle a rapidement déclenché les passions et fait réagir l’Eglise par le biais de la Conférence des évêques de France (CEF) et la twittosphère. Dans une interview accordée au Parisien Week-end du vendredi 8 novembre, l'animateur Stéphane Bern a déclaré qu'«il [fallait] d’urgence faire payer l’entrée des cathédrales». Une proposition qui n'a pas convaincu les principaux intéressés. La CEF a répliqué le 13 novembre que les églises étaient «avant tout» des «lieux de prière et de culte dont l'accès doit être libre».

Droit de réponse et précisions

La sénatrice Nathalie Goulet de l'Union des démocrates et indépendants a interpellé Stéphane Bern sur Twitter, estimant que cette proposition était «une violation de la loi de 1905», une forme d'impôt sur le culte. Quid des mosquées, des temples et synagogues ?

Cher @bernstephane faire payer l’entrée des cathédrales c’est une violation de la loi de 1905 ( impôt sur le culte) et une violation de l’égalité devant la loi quid des synagogues et des temples et des mosquées ?🤷🏼‍♂️ — Nathalie Goulet (@senateur61) 13 novembre 2017

Sur Twitter toujours, l'animateur s'est défendu d’avoir tenu de tels propos : «Je suggérais de faire payer l’entrée de Notre-Dame aux visiteurs touristiques – qui empêchent du reste les croyants de se recueillir – en dehors des heures où s’y rendent les fidèles. On a déformé cette suggestion qui émane de l’observatoire du patrimoine.»

Je suggérais de faire payer l’entrée de Notre Dame aux visiteurs touristiques - qui empêchent du reste les croyants de se recueillir - en dehors des heures où s’y rendent les fidèles. On a déformé cette suggestion qui émane de l’observatoire du patrimoine religieux. — Stéphane Bern (@bernstephane) 13 novembre 2017

Tollé et moqueries sur la toile

Avec ces mots malheureux, qui ne concernaient peut-être que la cathédrale Notre-Dame, Stéphane Bern a réveillé les passions. Et les commentaires sont quasi unanimes lui reprochant de vouloir imiter l'Italie et de ne pas avoir d'idées innovantes :

Un internaute lui sait gré de vouloir protéger le patrimoine, mais pas de faire payer l’entrée :

Même si l'idée de S. #Bern est de sauvegarder le #patrimoine, non aux cathédrales payantes. Il y a des lieux où l'argent n'a pas sa place. — Pierre Aliotti (@Pierre_Aliotti) 13 novembre 2017

Certains choisissent l’humour, estimant que le nombre de touristes dans les cathédrales serait en «Bern».

Moi je prédis :

Le nombre de touristes dans les #Cathedrales bientôt en #Bern. — FAFOU NEWS (@Fafou_News) 13 novembre 2017

Un autre internaute lui reproche une proximité avec les idées du chef de l'Etat français : «élève du maître tous pourri par le fric.»

ça le rend nettement moins sympathique là : pour sauver le patrimoine, Stéphane #Bern veut "d’urgence faire payer l’entrée des cathédrales" c bien l'élève du maître tous pourri par le fric — CalamityNowhere (@CalamityNowhere) 12 novembre 2017

Stéphane Bern dispose tout de même de quelques rares soutiens. Comme cette internaute qui estime que 2 € l'entrée, c’est pas la mort :

L'entrée des cathédrales payante? Une excellente idée de @bernstephane ! Sauvegardons dès maintenant ce riche patrimoine si coûteux à restaurer. 2€/l'entrée, c'est pas la mort ! #cathedrales#Bern — Simon.D (@simon_lemag) 13 novembre 2017

Un autre internaute déplore l’état de notre patrimoine et compare cette suggestion aux décisions de l’Espagne et de la Grande-Bretagne qui font payer l'accès aux lieux de culte :

#cathédralespayantes : #Bern a raison. En Espagne aussi. Burgos, classée UNESCO, est en bien meilleure état que N-D de Paris ! Nos cathédrales ne sont pas que des lieux de cultes mais aussi de véritables musées. Les Espagnols, Anglais et autres l'ont bien compris. — CACHAU (@CACHAU3) 13 novembre 2017

Une mission sauvetage du patrimoine

Depuis fin septembre 2017, l’animateur Stéphane Bern, féru d’histoire de France, a été chargé par Emmanuel Macron de recenser le patrimoine français en danger. Après réception de 1500 dossiers, Stéphane Bern s’est concentré sur les urgences : quatorze chefs-d'oeuvre en péril pourraient ainsi être réhabilités dès 2018.

A titre privé, Stéphane Bern finance la rénovation du collège royal et militaire de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), qu’il a acquis en 2013.