A Saint-Germain-des-Prés, Valls, BHL, Hidalgo, Fourest et Kouchner clament leur soutien aux Kurdes

Plusieurs figures politiques de premier rang (ou l'ayant été) se sont rassemblées le 2 novembre au cinéma Le Saint-Germain, pour assister à la projection du film La Bataille de Mossoul de Bernard-Henri Lévy et martelé leur soutien à la cause kurde.

La liste d'invités ne manquait pas de grands noms : la militante féministe Caroline Fourest, le maire de Paris Anne Hidalgo, le député et ex-Premier ministre Manuel Valls ou encore le fondateur de Médecins sans frontières et ancien chef de la diplomatie française Bernard Kouchner, étaient invités à prendre la parole, le soir du 2 novembre au cinéma Le Saint-Germain, à l'issue de la projection du film de Bernard-Henri Lévy : La bataille de Mossoul.

Cette soirée, placée sous l’égide de la revue La Règle du Jeu (fondée par BHL), d'SOS Racisme, de l’UEJF, de l’Institut kurde de Paris et de la Fondation Danielle-Mitterrand–France Libertés, se donnait pour objectif de «lancer un appel à l’aide et à la solidarité» à l'adresse du peuple kurde, et plus précisément du Kurdistan irakien, dont les velléités d'indépendance sont mises à mal par Bagdad. Moins connu du grand public français, le général kurde Hajar Aumar Ismaïl et le co-fondateur et président de l’Institut kurde de Paris Kendal Nezan devaient également s'exprimer lors de cette soirée.

Des clichés de la soirée dans le cinéma du 6e arrondissement parisien ont été diffusés sur les réseaux sociaux.

Selon le compte Twitter de La Règle du jeune, Manuel Valls a déclaré lors de son intervention : «Nous ne laisserons pas tomber le peuple kurde !»

Face à cette tragédie qui rappelle les pires abandons de l’histoire européenne du dernier siècle, c’est aux amis du Droit et de la démocratie de se mobiliser pour arrêter la forfaiture

Un engagement pro-kurde radical en décalage avec la position officielle de la France

«Coupable de vouloir être indépendant au terme de cent ans de résistance contre toutes les tyrannies, le Kurdistan, qui fut en première ligne face à Daech, est attaqué et asphyxié par ses puissants voisins: Irak, Iran, Turquie [et] abandonné à son sort par ses amis d’hier, Etats-Unis en tête», pouvait-on lire sur l'affiche de promotion de l'événement. Et les auteurs de la soirée pro-kurde d'ajouter : «Face à cette tragédie qui rappelle les pires abandons de l’histoire européenne du dernier siècle, c’est aux amis du Droit et de la démocratie de se mobiliser pour arrêter la forfaiture.»

Si les participants à l'événement parisien semblent soutenir pleinement les revendications des Kurdes d'Irak, la diplomatie française tient un cap différent.

Quelques jours avant l'organisation, le 25 septembre, du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien non reconnu par Bagdad, Paris avait refusé de prendre parti en faveur des indépendantistes. Lors d'une conférence de presse après son discours à l’assemblée générale de l’ONU, le 19 septembre, le président français Emmanuel Macron avait souligné qu’une déclaration d’un Etat kurde pouvait déstabiliser la région, et prôné une résolution des différends entre Erbil et Badgad dans le cadre de la constitution irakienne.

