La carte de la Gaule et du village résistant aux envahisseurs a disparu du dernier Astérix

Les puristes seront choqués et les fans sans doute déçus de constater que la maison d'édition Hachette a décidé de supprimer la traditionnelle carte de Gaule figurant ordinairement au début de l'ouvrage.

A l'occasion de la sortie le 19 octobre dernier du dernier épisode de la bande-dessinée Astérix, Astérix et la Transitalique, les amateurs de la série créée par Albert Uderzo et René Goscinny ont eu la surprise de découvrir que la traditionnelle carte de Gaule présentée au début de l'ouvrage avait disparue.

«Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non. Un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours et à l’envahisseur…» Tel est le message qui accompagnait le début de chaque lecture d'une nouvelle aventure des deux héros celtes, Astérix et Obélix.

Sur internet, les plaintes n'ont pas tardé à se faire entendre, déplorant l'absence de la fameuse carte de Gaule.

C'est juste moi ou le nouvel #Asterix ne comporte pas la page mythique de la carte du village gaulois et des camps romains ? #transitaliquepic.twitter.com/pio3nPHgsj — Cuvelier Jean-Louis (@jlouiscuvelier) 21 octobre 2017

«Je n’avais pas remarqué, ce sont des clients qui nous l’ont signalé», témoigne un responsable d'une libraire rennaise interrogé par 20 Minutes. Contacté par le journal, l'éditeur Hachette, qui imprime l'ouvrage à quelque cinq millions d'exemplaires, assume son choix. «Nous avons inséré une carte de l’Italie dans l’histoire. Nous jugions cela plus utile que de mettre une carte de la Gaule. C’est un parti pris éditorial», explique un responsable.

Avec deux millions d'exemplaires pour la France, deux pour l’Allemagne et un pour le reste du monde, Astérix fait partie des plus gros tirages de l'année 2017 pour l'édition française. Editée depuis 1961 par Dargaud, cette BD emblématique du neuvième art à la française compte parmi les plus grands succès de librairie à chaque parution d'un nouvel épisode.