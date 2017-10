Passé à tabac à Neuilly-sur-Seine, Rachid Nekkaz accuse le fils d'un cadre du FLN (VIDEO CHOC)

L'homme d'affaires controversé Rachid Nekkaz a publié une vidéo en direct sur Facebook, où il apparaît visage en sang, accusant d'avoir tenté de l'assassiner un homme présenté comme membre de la famille d'un haut responsable algérien.

L'activiste politique algérien Rachid Nekkaz, défrayant régulièrement la chronique pour ses actions politiques volontiers provocatrices, a été brutalement passé à tabac le 6 octobre à Neuilly-sur-Seine. Le visage tuméfié et ensanglanté, le millionnaire engagé dans différentes causes politiques en France et en Algérie est apparu dans une vidéo publiée sur Facebook, dans laquelle il accuse un homme d'avoir tenté de l'assassiner.

Attention : la vidéo ci-dessous peut heurter la sensibilité

C'est un voleur son père !

S'exprimant principalement en arabe, dans une vidéo ayant été diffusée sur Facebook, Rachid Nekkaz explique en français à des représentants des forces de l'ordre qui accourent après son agression que son assaillant est le fils de l'«ancien chef du parti algérien». Il n'en dit pas plus aux policiers qui lui ordonnent de couper sa vidéo. Celle-ci a été vue plus de 600 000 fois en quelques heures.

La famille d'un haut dignitaire algérien accusée

Selon le magazine Jeune Afrique, Rachid Nekkaz a désigné son agresseur, dans la scène qu'il a filmée, comme étant le fils d'Amar Saïdani, l'ancien secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) algérien, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. L'agression aurait eu lieu alors que le millionnaire aurait été surpris par celui qu'il désigne comme son agresseur en train de fouiller dans les boîtes aux lettres de la résidence d'Amar Saïdani.

Toujours selon Jeune Afrique, l'auteur présumé des coups ne serait pas le fils d'Amar Saïdani mais un autre membre de sa famille.

Rachid Nekkaz, un activiste haut en couleurs

Rachid Nekkaz s'est notamment fait connaître en France pour s'être engagé à payer les amendes des femmes condamnées pour port du voile intégral, une initiative qu'il désire maintenant étendre à l'Autriche. Récemment, l'homme d'affaires algérien (qui a renoncé à sa nationalité française en 2012) a organisé une baignade en burkini, un maillot de bain censé respecter les préceptes de pudeur de l'islam, en plein festival de Cannes.

L'homme s'en prend aussi régulièrement aux responsables algériens, qui posséderaient selon lui des biens non déclarés en France, notamment dans les quartiers huppés d'Ile-de-France.

Aucun élément sur les circonstances de ce passage à tabac, sur l'agresseur présumé ou sur l'état de Rachid Nekkaz n'a pu être établi avec certitude à l'heure où ces lignes sont écrites.

